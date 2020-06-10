29歲李侑菲沉寂兩年或將拍劇？　五官愈發精緻竟意外撞臉秀智

韓國29歲女星李侑菲沉寂兩年未有任何新作推出，近日她與新生經紀公司Y-BLOOM娛樂簽約，令大批網友猜測她或將拍攝新劇，紛紛感歎太久沒有在熒幕上看到李侑菲，因此興奮不已。

雖然李侑菲對上一套作品已是2018年的《致忘了詩的你》，但過去兩年中，她偶爾會拍攝廣告或出席活動，經常在IG分享自己的動態，包括旅遊、美食、化妝、穿搭、健身等，生活豐富多彩。隨著年紀的增長，李侑菲的身材越來越fit，而且減磅不少，身材fit爆之餘，面部也逐漸褪去Babyfat，五官更加精緻立體，愈發有氣質，近照竟意外與「國民初戀」秀智有些似樣！而事實上，兩人私底下亦份屬好友，會相約一起飲酒。

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其實李侑菲的樣貌一直以來都為人稱道，大眼高鼻鵝蛋臉，幾乎可以駕馭任何造型，即使出道多飾演女配角，但也令人印象深刻。最早讓觀眾熟悉的要數她與宋仲基、文彩元合作的劇集《善良的男人》，她在劇中飾演宋仲基的妹妹姜可可，非常可愛俏皮。其後在朴信惠、李鍾碩主演的《愛上Pinocchio》中扮演記者尹又涵，當時她還有些發福。2016年，李侑菲還在秀智、金宇彬的《任意依戀》客串過等，出道九年，作品不多，但亦人氣高企。

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