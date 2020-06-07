范冰冰相隔兩年終登內地雜誌封面　大談工作計劃復出在望？

范冰冰在2018年被爆逃稅與陰陽合同之後，一度銷聲匿跡，沉寂一年之後，去年才逐漸公開露面，做公益、出席活動等。而由2019年6月開始至今，冰冰已先後登上多個外國雜誌封面，使出渾身解數試圖復出，但始終未能出現在國內雜誌上，網上依然有不少反對她的聲音。

然而相隔兩年，冰冰在本月3日終於亮相國內雜誌《精品購物指南》封面，這是繼2018年5月之後，她首次登上內地時尚雜誌封面，並在內頁中透露了不少信息。

相隔兩年，冰冰終於再登內地雜誌封面，雖然知名度不如五大女刊，但總算復出在望。（微博@精品購物指南）

冰冰在雜誌中談及了多個「演員」的相關話題，直言自己的本職工作還是演員，本身就很喜歡挑戰與忙碌，喜歡待在片場的感覺，能一直演繹下去是她的夢想與堅持。儘管好的故事和人物可遇不可求，但也要為之準備，當自己的人生有了一定的沉澱之後，對角色的詮釋就會有豐富一些的層次和理解。言語間看得出冰冰對於表演的渴望。

冰冰一年多來一直在為復出試水溫。（微博@范冰冰工作室）

同時，冰冰還憶述起拍戲的點滴與細節，由劇本圍讀開始，在現場同導演以及有對手戲演員與其對戲時，在試戲中、討論中大家會擦出一些火花，這個過程充滿樂趣。

雖然冰冰在國內尚未參與任何影視作品以及綜藝節目，但在去年下半年便夥同一班荷里活演員包括Jessica Chastain、Penélope Cruz、Fan Bingbing、Lupita Nyong'o、Diane Kruge等拍攝間諜片《355》，將於2021年1月上映，文中更寫到：「或許會是演員范冰冰回歸的首印象」。面對接下來的作品，冰冰表示自己很喜歡藝術片，坦言這是她一直努力的方向，嘗試不同風格的影片，想去突破自己，譬如一些有特殊經歷的人、弱勢群體，或者是有故事的普通人，解構任性的複雜面。

《355》的五位女星來自不同國度，冰冰指文化上的差異並未帶來隔閡，反而大家因工作成為朋友，互相尊重，探討各自的文化與風土人情。（Instagram@GettyImages）

其實早在2011年，冰冰曾憑藉與張艾嘉、陳柏霖合作的《觀音山》奪得東京國際電影節最佳女主角，5年後又以馮小剛執導的《我不是潘金蓮》斬獲金雞獎以及西班牙聖巴斯蒂安電影節（San Sebastian Film Festival）最佳女主角，也難怪她如此追求文藝片。

由以上的一番對話中，不難猜想這可能是冰冰不久後復出的一個信號，而且對接下來的演藝事業直言不諱，或者很快會重新開始拍戲。