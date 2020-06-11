Stephen‧傾｜許廷鏗罕有自爆中學情史　志雲靚抽：你唔係讀男校咩

許廷鏗（Alfred）作客陳志雲網台節目《Stephen‧傾》，Alfred邊唱邊接受陳志雲訪問，談及作為公眾人物，與不同朋友出街被拍到都會傳出緋聞，他更罕有地重提當年的「公園事件」，與男生在公園內摸黑舉止親暱，他說：「我人生宜家一段最好的關係就係源自呢啲緋聞。」

許廷鏗（Alfred）作客陳志雲網台節目《Stephen‧傾》，主動重提當年被影到與男性朋友在公園舉止親暱而傳出同性緋聞。（影片截圖）

Alfred當時初出道，便爆出同性戀緋聞，對於新人來說，打擊非常沈重，更以為歌唱生涯會因此斷送，他沒想過只是飲醉酒發酒癲會被拍下，造成這麼大的影響，他選擇封閉自己，不接朋友電話。有一天他在診所內，接到鄭欣宜（Joyce）電話，對方一開口就罵Alfred自己一個人承受所有壓力，連她的電話都不接，他那刻才知道，對方這樣重視自己，當自己是家人一樣，「反而因此令到我同Joyce在這件事上定立好深的默契，原來有人疼你多於疼愛自己。」

許廷鏗因為「公園事件」而知道鄭欣宜（Joyce）是真心為他好的朋友。（資料圖片）

Alfred亦有談及讀書時期的情史，更直認其中一首歌《你可能未必不喜歡我》特地回到母校聖若瑟書院拍MV，重拾puppy love情懷，此時陳志雲轉身射個三分波，突然問一句：「你唔係讀男校嘅咩？」嚇到Alfred口窒窒。

被陳志雲問一句：「你唔係讀男校嘅咩？」Alfred被嚇窒。（影片截圖）

聽到陳志雲這個問題，Alfred無奈失笑：「原來係呢個位……好啦！其實我都諗緊講唔講，但你好似拋咗佢（問題）出嚟……」正當大家以為Alfred有什麼大事要公開之際，他解釋當年喜歡的那個人，是附近女校聖保祿中學的學生，二人因為歌唱比賽結緣，他是參加者，對方做MC，Alfred說：「當時大家覺得幾郎才女貌，好似好匹配。」雖然這段感情最後沒有開花結果，但Alfred覺得上了一課：「後來發現唔係因為人哋點睇，而去覺得件事work唔work，其實好睇大家點去經營，但當時太細個，都唔識點去經營一段感情同關係。」陳志雲說：「你不會後悔，我都有過類似的經歷，人哋都覺佢好靚，就會令我覺得我都應該要去鍾意佢，好彩我從來冇鍾意過佢，宜家我見到佢，個樣走得好緊要。」

陳志雲說自己也曾有類似經歷。（影片截圖）

Alfred特地回到母校拍MV，重溫往日puppy love情懷。（《你可能未必不喜歡我》MV）