劉真冥壽　網友肆洩辛龍個人資料　求大學美術社無償繪畫悼念捱轟

日前是台灣女星劉真45歲冥誕，政大美術社收到一位網友私訊，希望他們能夠無償的為劉真畫幾幅畫像，並要將這些畫送給辛龍，甚至還提供辛龍的個人資料，遭到政大美術社嚴辭拒絕。

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據自由時報報導，劉真是政大的校友，在9日45歲冥誕時，政大采虹美術社收到網友私訊，想要委托美術社的成員能夠無條件、無償且秘密、免費的幫忙繪製幾幅劉真的紀念畫像，會將這些畫像送給辛龍，並希望透過這些畫能引導劉真的靈魂回來探視辛龍及女兒，接著還提供辛龍的電話、E-mail。

不過美術社的成員則回應質疑「你想送為什麼是我們要免費畫？我們免費出人力給你做人情？」、「藉校友往生，寫一篇長的就可以討到畫嗎？」、「畫一張材料+時間成本就要1500~5000（台幣）不等了」、「現在是期末考前，學生都忙得快死了」，「你這種討畫乞丐有多遠滾多遠」。

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而貼出私訊對話截圖美術社成員還補充表示，自己是政大心理背景，當人在重度憂鬱及傷痛下，非經家屬要求，擅自送給家屬數張亡者遺像，是愚蠢行為。11日凌晨這名網友在臉書上發出道歉文，「我不應該以「無償幫人家做人情」的方式，外加不尊重專業的行徑！以及在簡訊裡洩露辛龍大哥本人的個資等等，做出上述這些似傻事！那也是另外一種『在人家傷口上灑鹽』的錯誤行徑！」

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