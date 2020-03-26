【康熙來了】節目常客藝人離世粉絲痛心　小S憶劉真鬥舞爆喊

那些年台灣綜藝節目《康熙來了》曾陪伴過許多80 ﹑90後走過無數個日子，無論當時的日子是處於開心與不開心的狀態下都好，《康熙來了》絕對是最好味的「下飯菜」。近日，因為《康熙》的常客「國標女王」劉真因心臟問題而離開人世，令不少《康熙》的粉絲都非常難過，再次勾起大家許多青春回憶，又突然思念起過往帶給大家歡樂的離世藝人，而他們均是該節目的常客。

《康熙來了》陪伴過不少人過日子。（影片截圖）

歡歡（于佳卉1970-2014）

經常上節目的歡歡最令人印象深刻的是她那一頭長長的黑髮，還不時被小S（徐熙娣）調侃似女鬼非常搞笑。她除了這個特徵令人印象深刻之外，另一最為人記得的是她與張克帆上「無緣情侶再續前緣」的主題，男方更在節目中公開主唱自創曲《兩個世界》向女方表白，而這首歌是他為歡歡而創作的，當演唱的時候在旁的歡歡更聽到落淚，整個畫面非常感人。

這位帶給大家歡樂的歡歡，想不到在2014年的時候就因為燒炭自殺而離開人世。據台灣媒體報導指，歡歡極可能是因為喪父之痛而走不出來，因而使其本身的抑鬱症病情更加嚴重。正正因為如此就在2014年6月1日在台中的住所燒炭輕生，認定她是一氧化碳中毒身亡。

歡歡不時被小S蹦嘲諷。（影片截圖）

安鈞璨（1983-2015）

偶像出身的安鈞璨不時都上《康熙來了》，幾乎任何主題都能夠見到他的身影，就好似「演藝圈的衰人大集合」﹑「異國美食台灣也吃得到」﹑「搶救明星失眠大作戰」等，他都能夠盡情分享，更不時無有怕攻擊小S，是該節目中數一數二的藝人能攻擊她。

不過有收看該節目的粉絲都知道，在2015年的「搶救明星失眠大作戰」的主題中，安鈞璨就表示自己經常無法入眠，更擔心自己死後會沒有人記得他：「這個世界上如果哪一天我死了，會不會有人記得我。我們在宇宙裡面是不是就是微小的一個塵埃，然後你就會想…這樣隨便想就可以想四五個小時，最近開始想這個問題的時候，我是會想到流淚的那種，就是閉上眼睛你就會想這個世界上會不會有人記得我。」

安鈞璨經常反擊小S非常好笑。（影片截圖）

當他講這一翻說話的時候，外界根本就不知道當時的他身體是有不適的，原來當時他已經進入了生命的倒計時。突然在該節目播出後不足一個月的時間，就在6月1日他因為肝癌而病逝，年僅只有31歲。當時他的離世震驚不少人，連身為他的好友小S都難以相信，她曾經在節目中講到：「我完全不知道他生病的事情，就是我接到通知的時候是我們共同的朋友說，你來醫院一趟他要走了。我想說我連他病都不知道，他怎麼可能就…」心情顯得非常傷心。而蔡康永更哽咽道：「所以很難…」連說話都講不下去，他的死的太突然令人深感可惜。

安鈞璨的離世，小S非常難過。（安鈞璨微博圖片）

高以翔（1984-2019）

型男高以翔上《康熙來了》最令人印象深刻的一定是被小S吃豆腐，無論任何主題都好小S都難逃他的魅力，均會對他上下其手，而他展示出的態度又是非常害羞，整個畫面非常有效果。正正因為他與小S的搭配非常好笑，從而令人更認識他對他印象深刻。

而萬萬想不到的是他於去年因拍攝浙江衛視真人騷節目《追我吧》時，於拍攝期間突然不適暈倒，隨後經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。他離世的消息傳開之後震驚兩岸三地，連小S都難以相信，她曾經接受媒體訪問時道：「我真的久久沒辦法面對這個世界，因為我覺得就真的很可怕。那天就哭了好幾次，還是覺得心好痛。」而不少網友至今亦難以接受他的離世。

高以翔經常被小S吃豆腐非常好笑。（影片截圖）

劉真（1975-2020）

在台灣有「國標女王」之稱的劉真因為多次上《康熙來了》而廣為人知。外表甜美﹑說話嬌嗲﹑舞技出眾的她經常被小S攻擊，嘲笑她跳舞差﹑做作等，甚至於在節目上兩人不時比拚舞技，整個節目效果非常好笑。她應該是繼林志玲之後，在節目上被小S攻擊得最多的女藝人之一。

但想不到的是劉真因為今年2月初因為心臟主動脈瓣狹窄問題而入院開刀做手術，沒想到過過程中心跳出現驟停情況，於是緊急裝上葉克膜續命，之後改換裝心室輔助器爭取時間等待換心。但在等待的過程中劉真的情況似乎不佳，出現自發性腦出血狀況，又緊急安排開顱手術搶救，但最後都是回天乏術病逝於台北榮民總醫院，享年44歲。

劉真為節目帶來了極佳效果。（影片截圖）

對於劉真的離世不少《康熙來了》的粉絲為之心痛，而經常同她鬥嘴的小S都非常難過，在接受台灣媒體訪問時道：「實在太難過了，最懷念她的事當然是她上我們節目很可愛的樣子。還有我們鬥嘴的時候，她的反應。現在只能希望她在天堂有很多很漂亮的鞋子讓她穿，她可以一直跳著舞。」邊講邊吳哽咽，可見她是多麼的難過。

小S經常嘲笑劉真的舞技。（影片截圖）

除了這四位《康熙來了》常客離開了大家之外，其實還有不少已離世的藝人在節目中為大家帶來了許多歡樂，他們包括有Makiyo的媽媽﹑申東靖﹑高凌風﹑大炳﹑戎祥等，這一些藝人陪伴了許多人渡過了青春歲月，如今看著他們一位位與大家告別，就猶如生活中一位非常熟悉的老朋友離開似的，只能夠話世事充滿無常，他們永遠都會留在粉絲們的心中。

重溫離世藝人的畫面：