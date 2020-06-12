鹿晗放低偶像包袱？首顛覆形象做斯文敗類　演技進步仍難征服觀眾

鹿晗自從2014年回國發展後便人氣高企，憑藉精緻的外貌圈粉無數，成為流量時代的開創者。雖然他在電影《重返20歲》中的表演獲得肯定，但其後出演的劇集《擇天記》、《甜蜜暴擊》以及電影《上海堡壘》等，演技都飽受詬病。而隨著後起之秀的彈起，鹿晗的人氣亦有所下跌，予人的印象一直是「無演技的流量小生」，甚至不如一班後輩有實力。

鹿晗一直未轉型成功，似乎尚未找到自己的方向。（微博@鹿晗工作室）

日前，鹿晗在微博分享新劇《在劫難逃》預告，首次顛覆花美男形象挑戰反派角色。劇中的他飾演醫生趙彬彬，白天救死扶傷，夜晚就化身殺人不眨眼的惡魔，雙重人格的演繹，對鹿晗的演技絕對是一個極大考驗，同時也是證明自己的好機會，加之他柔和的五官，可謂非常適合這樣的角色。

由片中來看，鹿晗共有兩類造型，一個是戴著銀邊眼鏡，貼頭側分的斯文風格；另一個則是中分爆炸頭，戴著黑色粗邊眼鏡的頹廢look。在他錯綜複雜的眼神中，透露出一股令人窒息的壓抑感，展現內心的陰暗面。不得不講，這個造型與他平時乾淨的樣貌有所不同，就預告中的表現來看，鹿晗在這部劇中或者會為大家帶來驚喜。

點擊下圖睇鹿晗新劇中的表現：

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鹿晗上個月剛剛年滿30歲，已經告別「小鮮肉」時代，迫在眉睫的就是轉型。去年試水軍人角色，無奈由造型到演技都遭到觀眾狠批，在訪問中還表示自己是「新人」，希望大家給予時間與機會，因此令人感覺他不思進取。雖然新劇角色與自身形象有很大反差，但仍然有網友認為鹿晗並未放下偶像包袱，紛紛留言道：「什麼時候他敢把腦袋上那雞窩頭剃成圓寸，那他就真的放下了」、「他要是啥時候為了角色把他頭髮剪了，我就信他放下偶像包袱了」等，似乎髮型成為他轉型的最大阻礙之一。