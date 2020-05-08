張藝興歌詞疑暗諷吳亦凡鹿晗黃子韜合體　網友幸災樂禍：打起來！

內地男星鹿晗、吳亦凡、黃子韜先後於2014年、2015年退出韓國男團EXO，回到國內發展，剩下張藝興唯一一個中國團員，雖然他已不再參與EXO的相關活動，工作重心一早已轉至內地，但至今仍未退出。

由於羅志祥的種種劣跡，早前確定由他擔任導師的選秀節目《創造營2020》被換作吳亦凡，造就了其與鹿晗、黃子韜三人歸國後的世紀同台，首次合體錄製綜藝節目，令無數粉絲興奮不已，更多謝羅志祥的「成全」。

吳亦凡早幾日已現身錄製《創造營2020》。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

實際上，在《創造營2020》播出之前，張藝興參與的音樂節目《我是唱作人2》已播出近一個月，在最新一集中，他演唱新歌《十面埋伏》，當中的歌詞包括：「弱者他總都會成群結隊」、「他們是正道的叛徒」等，令網友自然聯想到《創造營2020》中的鹿晗、黃子韜以及吳亦凡，疑似映射三人，因此在網絡引發爭議。

其實四人初初回國發展之時，網絡不時出現「不和傳聞」，各自的粉絲也經歷過互相battle、互不理睬的時期。但隨著鹿晗、黃子韜、吳亦凡不斷兩兩合體，在網絡互動、相互支持的畫面逐漸增多，三位的粉絲也越來越和諧，但張藝興及其粉絲似乎格格不入，一直都是「單打獨鬥」，因而總是被粉絲稱為「三缺藝」。

吳亦凡即將於鹿晗、黃子韜於《創造營2020》的舞台上合體。（視頻截圖）

不過，無論幾人關係是否有裂縫，但四人絕對都是內地頂流小生，任何舉動都會掀起波瀾。雖然鹿晗的演藝與歌唱事業算不上太好，但人氣從未受到影響；吳亦凡可謂是四人中發展得最好的一位，影視、綜藝、代言都有涉及，而且時尚界的資源不俗，深受品牌青睞；黃子韜則多是以拍劇為主；而張藝興今年霸屏綜藝節目，除了上述正在播出的音樂節目之外，待播綜藝包括《極限挑戰》第六季、《少年之名》以及《這就是街舞》第三季。

原本最初在《極限挑戰》中，張藝興憑藉「單純」的性格圈粉無數，被親切稱作「小綿羊」，可惜「成也蕭何，敗也蕭何」，他連續6年擔任該節目常駐嘉賓，大概是「小綿羊」般的性格討喜，有時感覺張藝興有意為之，久而久之之後，有不少觀眾都覺得他過於「扮嘢」，反而顯得有「機心」，而且在節目中EQ有些低，所以令很多人反感，覺得他是「白蓮花」（外表純潔、內心陰暗）。

張藝興加入《這就是街舞》第三季，節目將於7月播出。（微博@努力努力再努力x）

對於張藝興的歌詞，網友們似乎都有些「幸災樂禍」，紛紛笑言「太精彩了，打起來打起來」，表示「內涵（映射）的有股白蓮味了」、「別裝小白蓮哈哈哈」，也有粉絲解釋是「過分解讀」等。