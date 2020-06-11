【飛虎之雷霆極戰】張曦雯向樂易玲力爭疫情開工權益：我自己都驚

劇集《飛虎之雷霆極戰》播到中段，不乏捧場客。而TVB也特意拍攝《飛虎同學會》這個節目，為劇集宣傳。由錢嘉樂和陳敏之主持的《飛虎同學會》主要請到一班有份主演的演員上去分享拍攝趣事。最新一集有苗僑偉（三哥）、黄宗澤（Bosco）、吳卓羲和張曦雯（Kelly）做嘉賓，大談新冠肺炎疫情期間，在生活和工作方面的影響。而兩位主持竟然大爆Kelly曾「敢言女神」上身，直接向無綫兼邵氏高層樂易玲爭取權益？

Kelly被爆原來曾找樂小姐爭取權益。（《飛虎同學會》電視截圖）

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較早前，Kelly在拍《踩過界II》，一開始有疫情時，也是照舊開工。三哥問她︰「《踩過界II》開，係咪冒住生命危險？」再加上主持敏之追問，Kelly一時被問得有口難言。之後嘉樂再追問︰「其實公司都有安排？同埋你哋都有爭取喎聽講？幕後消息。」敏之接着說︰「聽講有人緊張到去問樂小姐點解要開工？同埋當時個情況係點？」Kelly回答說︰「嗰時開始好驚嘅，因為都唔知發生咩事，（疫情）好似好勁咁啊嘛，咁我哋演員又唔可以戴住口罩去拍嘢，咁就唯有靠身邊嘅工作人員個個都戴住口罩。」再加上當時有個臨時演員在錄影廠門外嘔吐，Kelly他們就正正在錄影廠裏拍攝，而臨時演員就在外面的便利店門口嘔，幸好只是虛驚一場。

Kelly樣靚身材正，是不少網民心目中的女神。（張曦雯IG）

嘉樂忍不住問︰「你最尾係點樣力敵樂小姐？」他續說︰「樂小姐又漏咗少少口風畀我聽，佢（Kelly）係一個好好嘅演員，佢好緊張成個Crew，又擔心啲演員安全性，就打電話畀樂小姐，話『有啲嘢想同你傾』。」他指樂小姐答應了，因為要知道難處才可解決，在等Kelly的時候，她發現原來不只有Kelly一人來找她，而是整班人去找她。Kelly開口解釋︰「因為我哋自己都驚嘅，嗰時開工，真係唔知發生咩事。（三哥︰而家你哋咪幸福囉，以前我哋冇得傾㗎）（吳卓羲︰諗都冇諗過！）公司都好understanding（理解），最後我哋開工係一日一組囉，TVB開劇一日一組喎！（三哥︰好少可啊！）」最後原來爭取成功！嘉樂大讚還好有他們「年青唔怕死」的演員，令公司有更合適的制度。

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而且，他們指有很多大場面也有刪減。Kelly也自爆她跟王浩信有一場親吻戲也因受疫情影響而變成借位拍攝。最後，嘉樂認為公司也有安排，有收集他們的意見，但同時各有各難處，笑言︰「好在你哋呢三個唔識死嘅人！如果靠三哥，三哥喺遠處嗰度陪緊仔女。」

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