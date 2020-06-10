【安樂蝸】夫婦住278呎屋連貓貓都有私人空間　仲放到超多模型

無綫最新一集《安樂蝸》的「夢想家」環節，主持狄以達、黃凱儀（波波）和嘉賓鄧尚義（占史）到訪一間278呎的單位，空間細細，不過就住了屋主兩夫婦和兩隻貓貓，會否感覺擠迫？

雖然單位細細，但因為有兩邊的大玻璃，可以增加空間感。（《安樂蝸》電視截圖）

單位不足300呎，其實空間真的「一眼睇晒」，不過一入屋就覺得超光猛，因為單位有兩面都是落地玻璃窗，十足十住在玻璃屋一樣。這間屋設計簡約，用白色牆加木色、灰色的家俬，同時有三個設計重點，分別是貓貓的活動空間、儲物空間和廚房的設計。

飯枱可以拉出來，平時就可以收起。（《安樂蝸》電視截圖）

由於屋主是愛貓之人，在300呎不足的地方，再留活動空間給貓貓不是易事，他們參考寵物店的櫥窗，做了一個玻璃飾櫃，貓貓可以有獨立空間，旁邊也有小樓梯給牠們爬上爬落。另外，設計師加了一些可以展示模型的櫃，讓屋主盡情放他的收藏，而且，設計師加闊了燈槽位，可以放到屋主的珍藏漫畫。除此之外，廚房原本是開揚格局，屋主為免貓貓出入廚房危險，故加了一道趟門分隔空間，再加上玻璃飾櫃可阻擋油煙之餘，也可增加廚房的儲物量和多了一張工作枱可以用。

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