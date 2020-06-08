多圖｜52歲李若彤爆被狂問為何不結婚　微博霸氣回覆贏盡網民掌聲

有「最美小龍女」之稱的李若彤近年非常勤力運動，雖已52歲，不過一身健美身形再加腹肌令網民驚嘆！而且，被外界大讚有不老容顏的她，無論美貌和氣質也不輸當年。日前，這位「不老女神」在微博突然發表一段關於女性不結婚的意見，直言︰「為何一定要結婚？」獲網民洗版式留言支持外，直至現在更有逾十萬個轉發和過百萬個讚好，非常誇張！

李若彤真係Fit到爆！（微博圖片@李若彤）

李若彤在微博發文寫道︰「今天看到很多關於女性的討論，作為一個未婚的成熟女性，我的評論、私信，每一天都在收到這樣的問題，你為什麼還不結婚？我想說，為何一定要結婚？或許沒有在對的時間遇到對的人，不結婚總比找錯了湊活湊活強吧！正在看這條微博的你，無論你是男性或女性，我都希望你不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定，更要學會懂得尊重別人的決定，因為那是別人的人生。」網民紛紛留言表示支持︰「有些人總是喜歡強加自己的人生觀給別人，太過膚淺了」、「姑姑不用理會，結婚只是一種選擇，不是必選項，自己開心就好」、「是的，結了婚的人未必幸福」等等。

李若彤的發文。（微博截圖@李若彤）

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李若彤曾在19歲時做過國泰航空公司的空姐，後來她被星探發掘，開始兼職拍廣告。1992年拍完徐克執導的電影《妖獸都市》後不久，她辭了空服員的工作，全職做藝人。1995年，她跟古天樂合作拍《神鵰俠侶》，演出「小龍女」一角而為人所熟悉。她曾跟年長她約10年的圈外商人拍拖，不過男方之後生意失敗，李若彤為了助他還清債務，在內地狂拍劇搵錢。其後，她應男友要求退出娛樂圈。她曾在訪問中講過男朋友的感受比自己更重要，可惜二人在拍拖十年後分手。李若彤的媽媽曾在節目大爆女兒近10年沒有拍拖，依然是單身貴族。

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