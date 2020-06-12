那些我愛過的人｜26歲蘇皓兒真學生Look曝光　拍得住同劇呢位前輩

於周一（8/6）首播的TVB新劇《那些我愛過的人》，除了林文龍、黃翠如、連詩雅、陳自瑤等主演之外，不少觀眾還特別留意到劇中飾演林文龍女兒的蘇皓兒（Chloe），尤其她穿起校服的時候更特別清純，但其實Chloe的真實年齡已經26歲了。

其實Chloe出道初時均以長髮Look示人，更因為散發仙氣而有「翻版周慧敏」之稱。而早前蘇皓兒接受《香港01》記者訪問時表示自己穿回校服時感覺很樸素，而且角色與自己的真實學生年代很不同：「因為劇入面姜子優讀書成績好好，但其實我讀書嗰時成績真係麻麻，同埋成日耍小聰明。」Chloe之後還提供了一張真正的學生相片，其實除了長短髮之外，基本上與劇中的姜子優沒太大分別。

點擊放大重溫Chloe的真學生Look：

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除了蘇皓兒之外，同劇的黃翠如和陳自瑤亦曾經被網民發掘出過真正的學生相，當中以陳自瑤的學生照最令網民震撼，無一不讚她清純。其實TVB有不少劇集或綜藝都會發現到藝人扮學生的影子，當中包括有《女人俱樂部》中的陳瀅、陳嘉寶；《機場特警》中的湯洛雯；還《踩過界》中的李佳芯等。但要論最大反差，定必要提到米雪姐以及萬綺雯的學生造型，二人一穿起校服即時逆生長30-40年！

睇睇唔同人嘅學生Look：

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再睇返藝人嘅真實學生Look：

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陳自瑤愈大愈靚：