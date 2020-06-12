66歲八両金內地擁百萬粉絲吸金力極強　傳與3名女友於深圳同居

現年66歲的八両金（葉競生）靠招牌冬菇頭以及周身粗金鏈的行頭至今令不少香港人難忘，近年專注內地發展的他，四出登台，有傳一個月至少月入18萬人民幣，吸金力極強。在微博坐擁超過百萬粉絲的他，最近又不時會拍「抖音」片放上網分享，吸引大批粉絲追蹤。

大家係咪好耐冇見過八両金嘅招牌冬菇頭？（VCG）

八両金曾在周星馳的電影《千王之王2000》中飾演聾五、《行運一條龍》中飾演吳留手以及《喜劇之王》中也有他的身影。雖然他顏值一般，但就以「香港第一醜星」的稱號在內地擁有極高知名度。他八両金於97年時炒樓炒股，自稱身家過億，但遇上一場金融風暴，令佢財產由億變零，使妻子離他而去，剩下他和一個兒子。直至2014年，由於妻子突然現身尋子，八両金才放下怨恨讓母子重逢。

轉攻內地市場風山水起！（VCG）

近年八両金專注內地發展，除了拍網絡電影外，他亦四出登臺唱歌賺錢，有傳他唱3首歌已經有7萬人民幣左右，一個月唱3場就月入至18萬人民幣。在2012年就八両金就曾讓記者參觀他位於深圳的2千呎寓所，報道更公開他在國內與3名女朋友的風流生活。2017年，他更公開頭髮濃密的原因，出自家研發的洗髮水品牌，升呢做老闆。

當年出騷的宣傳照！（微博照片）

真係好受歡迎呀！（微博照片）

點撃下圖睇八両金近況，紅到你唔信！

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最近，他拍「抖音」片時就難得回應該自己有3名同居女友的傳聞，他被問：「金哥，你這個紅色衣服就是報道雜誌上面寫你包三個老婆，一模一樣的同款吧。」他即回應：「胡說八道，所以我六年不敢穿這一套衣服，就是當時那個記者誹謗我，害得我3個好好的員工哭着走，你知道嗎？還好，邪不能勝正。」

點撃下圖睇短片內容！

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少女味十足！（IG/@rainli1111）