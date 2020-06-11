馮盈盈生日被問及江嘉敏即表情尷尬　一文睇晒富豪船P羅生門

馮盈盈自從去年底與醫生男友Martin結束4年情，即被傳極速撻着無綫爆肌主播鄭衍峰（Leonard），二人更多次被影到接Leonard返工放工。正當以為二人愛得癡纏，馮盈盈又被爆出孖住江嘉敏齊齊登上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇開P，被指係釣金龜，即與何猷亨傳出緋聞。事後，由於馮盈盈和江嘉敏的口供不符，雙方各執一詞，而傳出姊妹情決裂。

二人的富豪船Ｐ羅生門繼續發酵！（IG/@kaman_kong）

馮盈盈事後火速否認與何猷亨發展戀情，並找來好姊妹江嘉敏做擋箭牌，稱係對方介紹，而自己與何公子純屬朋友關係。不過這番言論卻遭江嘉敏推翻，並拒食死貓反指是馮盈盈邀請她上船開P，更在IG hashtag明指：「不斷被人拖落水好慘、辛苦晒擺我上板。」江嘉敏更指：「多謝YY邀請。」，明顯指馮盈盈才是真正的何家船P的搞手兼女主人，江嘉敏強調沒做「媒人」，更爆馮盈盈之前跟何猷亨食過飯。

江嘉敏船P後Post相暗示被人拖落水及擺上檯。（IG截圖／kaman_kong）

之後，馮盈盈在IG一直潛水，反而江嘉敏就繼續在IG追撃留言斥有人講大話，又說「知人口面不知心」：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。聽到啲唔應該聽到嘅嘢，有感而發。其實世界好細，說話唔能夠亂講尤其係大話。人言可畏，真係知人口面不知心。」

江嘉敏在IG發文，似意有所指，暗諷昔日好姊妹馮盈盈講大話?（IG截圖／kaman_kong）

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而昨日（10日）正是馮盈盈26歲生日正日，雖然在工作中渡過，但仍獲節目組和好姊妹劉佩玥分別送上蛋糕慶生，但提到與江嘉敏割席一事，馮盈盈即強顏歡笑指：「我IG已經超過半個月無更新，對最近發生嘅事都唔係好清楚，都係之後先了解返，如果係提到係嘉敏嘅一個Post，中間入面都冇指名道姓係針對邊一位，講緊邊個，我覺得就唔洗胡亂猜測。我覺得係朋友都要保留返個人空間同私隱畀對方，唔需要事事過問。」

FYY原本收蛋糕好高興，但被提江嘉敏即變樣！（YouTube截圖）

被主持問道是否與江嘉敏姊妹情不再，她即略為假笑稱：「冇啲咁嘅事。」至於是否與何猷亨早已認識，馮盈盈：「如果牽涉更多其他朋友我都唔方便講太多。」此報道一出，馮盈盈一改敢言的作風，即被網民指：「身有屎」、「佢嘅表情反應都好明顯有啲野」和「擘大眼講大話。」

被網民直斥擘大眼講大話。（YouTube截圖）

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