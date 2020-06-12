傳鄧麗欣與方力申翻撻　與男友王子因疫情分隔異地4個月情變淡

現年36歲的鄧麗欣（Stephy）與拍拖兩年的台灣藝人王子（邱勝翊），因為疫情而被迫分隔兩地，今日有報道指Stephy與王子因為異地戀而感情變淡，同一時間又與分手4年的方力申頻頻見面約食飯，疑似舊情復熾！

今日有報道指鄧麗欣與方力申疑似舊情復熾。（視覺中國）

因為疫情關係，有指Stephy與王子已經近５個月冇見過面，過去二人經常在網上互動晒恩愛，有指二人因為分隔異地而導致感情變淡，早前5.20都沒有放閃，只是簡單平淡地社交網站放上單人照，二人低調地互Like對方相片。

鄧麗欣同王子拍拖兩年，因為疫情而分隔異地，感情備受考驗。（IG圖片／Stboo）

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感情此消彼長，有指Stephy近日與舊愛方力申反而多了交流。過去二人經常孖住出席慈善團體「點滴是生命」活動，分手後Stephy減少參與，但近期因為疫情關係，Stephy主動參與慈善團體「點滴是生命」活動助市民抗疫，跟方力申一齊派發口罩及消毒用品，有指男方主動關心Stephy，二人頻頻密會食飯，交流投資心得。有指身邊人都睇好方力申與Stephy復合，認為二人才是最合襯的。

大家都覺得鄧麗欣與方力申比較合襯。（視覺中國）

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不過，畢竟王子才是Stephy的現任，大家應該送上祝福。王子近日接受台灣媒體訪問，直認二人差不多5個月沒有見面，是拍拖以來最久不見的一次，但他大派定心丸，指希望40歲前結婚，更直言「不希望換女友」，公開表示視Stephy為結婚對象。