那些我愛過的人｜馬貫東幫林文龍檢查超爆笑　優酷同步播慘被Cut

TVB新劇《那些我愛過的人》講述7年前一單車禍破壞了兩個家庭，老姜（林文龍飾）和方樂汶（黃翠如飾）的人生從此改變。雖然故事背景悲慘，但當中亦有不少輕鬆搞笑的情節。在昨晚（11日）播出的一集中，老姜在照顧飲醉酒的樂汶期間，意外被對方擊中下體，雖然去醫院檢查後並無大礙，但就要冰敷一個月，搞到老姜叫苦連天：「最衰都係你！邊有人咁猴擒，一嘢擒上嚟，做過都話抵呀，掂都冇掂過，一個月唔用得，仲要畀醫藥費，仲有頭先爆房你知唔知幾錢呀？」

老姜（林文龍飾）經歷男人最痛！（YouTube影片截圖）

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之後老姜躺在床上冰敷時，被古醫生（馬貫東飾）撞見，古醫生直接揭開鑽進被裏幫老姜檢查，用自己的醫學知識解釋給老姜聽，搞到老姜非常尷尬，場面搞笑！馬貫東更在IG Post相寫道：「唔使驚，我幫你檢查小姜姜！」不過原來古醫生幫老姜檢查這段劇情在內地版是完全被刪減的，雖然劇集在內地影視平台優酷同步播出，內地觀眾可以第一時間欣賞到TVB劇集，但未知是否因為這段劇情對白太露骨，要整段刪減，不少內地網民都大嘆可惜！

古醫生（馬貫東飾）幫老姜檢查。（YouTube影片截圖）