那些我愛過的人｜趙頌茹16年後再演TVB劇　告別翻版Sammi大變樣

由林文龍、黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤、馬貫東等主演的TVB新劇《那些我愛過的人》在日前正式播出，劇中出現了不少新鮮面孔，當中久未拍劇的趙頌茹（阿Yu）就飾演孕婦Angela。今次是阿Yu繼16年前的《青出於藍》後，再參演TVB劇集，令不少觀眾大感驚喜！

趙頌茹（阿Yu）曾參演2004年劇集《青出於藍》。（網上圖片）

今次阿Yu在新劇中飾演孕婦Angela，不少觀眾都大感驚喜！（YouTube影片截圖）

飾演Angela的阿Yu，與飾演方書文醫生的Shiga有不少對手戲。在昨晚（9日）播出的一集中，方醫生終於答應幫Angela順產接生，有一日Angela突然穿羊水，方醫生即不理規矩闖入醫院手術室幫Angela 接生，最後母子平安。不過Angela卻偏偏不感恩，更唱衰方醫生同自己「爭仔」失敗，被病房門外的方樂汶（黃翠如飾）聽到，她即入內大罵對方：「你抹大眼講大話，嗰陣時係David同書文拍拖，你趁佢實習乘虛而入，搶人哋個男朋友，你先係真正嘅第三者呀！書文咁對你你都唔識得感恩，你個Cheap人！」

Angela唱衰書文。（YouTube影片截圖）

方樂汶（黃翠如飾）鬧爆Angela先係第三者！（YouTube影片截圖）

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而阿Yu亦有在IG為新劇宣傳：「今晚睇咗#那些我愛過的人，我也太討人厭了……」雖然阿Yu在劇中的角色神憎鬼厭，但不少粉絲都留言鼓勵她：「太耐冇喺劇集見到你喇」、「見到你出現好驚喜」、「聽到把聲好熟」，亦有人笑言阿Yu變靚了不少，有點不認得：「望咗好耐原來真係你」、「第一眼仲以為認錯人」。

阿Yu亦有在IG宣傳新劇。（IG@yuchiu24x7）

阿Yu與前夫周永恆曾合作拍攝《青出於藍》。（視覺中國）

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阿Yu初出道時因為貌似鄭秀文（Sammi）而有「翻版Sammi」之稱，她與前夫周永恆在2010年結婚後先後誕下兩個囡囡，可惜因為男方家暴、偷食，兩人最後在2014年離婚收場。事過境遷，阿Yu已經展開新生活，今次相隔多年再現身TVB劇，可見她臉型圓潤了不少，不同於初出道時瘦削的樣貌。翻看阿Yu的IG，她近年的打扮都偏向日系風格，就連影相Pose、色調都打造出日本風，減齡不少！

阿Yu現時走日系風！（IG@yuchiu24x7）