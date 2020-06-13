30歲朴寶英被YouTube判定未成年　曾偷學宋仲基終極童顏秘技

現年30歲的韓國女演員朴寶英近年演出的電視劇《Oh 我的鬼神大人》（無綫譯《我的冤鬼女友》）、《大力女都奉順》、《深淵Abyss》；電影《狼少年》、《熱血青春》、《婚禮的那一天》等均成功掀起話題，使她的知名度大增；加上每次都搭檔「男神級演員」李敏鎬、宋仲基、李光洙、李鍾碩、金英光、安孝燮、朴炯植等，令她有「男神收割機」之稱；除此之外，以童顏著稱、擁有甜美笑容和嬌小的身形，從出道起就有「國民妹妹」之稱的朴寶英近日就因童顏而鬧出笑話。

朴寶英今年簽約新經紀公司BH Entertainment，與韓志旼、韓佳人、韓孝周、金高銀等同門；新上載的頭像照完全看不出她現年30歲！（網絡圖片）

由於朴寶英沒有個人社交帳號，她常常透過Vlive直播平台與粉絲互動，日前就有粉絲重新剪輯朴寶英兩年前在直播平台的影片，並以「搶走寶可愛珍貴生菜的犯人是...」命名將其上傳到YouTube頻道「뽀블리」，卻被AI（人工智能）辨識成兒童資源，而關閉留言功能，這是YouTube自2019年9月起應兒童人權保護所執行的新政策，此次AI將朴寶英的影片歸類到兒童頻道的失誤令粉絲們笑個不停，紛紛留言「官方認證童顏」、「YouTube的AI因為朴寶英太可愛而認錯了！」

YouTube頻道「뽀블리」親自解釋影片因被AI（人工智能）辨識成兒童資源，而被關閉留言功能。（YouTube截圖）

點擊圖輯睇朴寶英點維持童顏！

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朴寶英早前接受訪問時分享了自己維持童顏的秘訣，原來她曾向宋仲基「偷師」護膚之道就是每天早上吃一個蘋果；另外她亦會至少每天喝一公升的水，並將水分開兩份倒進兩個水樽內，早晚各飲一瓶，這樣感覺目標更易達成。另外為了防止肌膚內的水分流失，亦會避免使用冷暖氣；有需要時甚至會使用加濕器，讓肌膚不會長時間處於乾燥環境，更會隨身帶備保濕噴霧，放假時則盡量保持素顏讓皮膚有足夠休息。