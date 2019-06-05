【深淵】朴寶英入行初曾被拍下暴肥照　三招「搣甩」肥肉至41公斤

有「國民妹妹」之稱的29歲韓國女演員朴寶英，出道以來因甜美嬌小的形象深入民心，而近年正努力轉型的她在正熱播中的韓劇《深淵》（Abyss）中飾演一名專業檢察官，配上一頭清爽短髮顯得分外成熟。 身高158cm的她，今次夥拍187cm高的男主角安孝燮，令其嬌滴滴身型更顯優勢，形成「最萌身高差」。由於身形嬌小很容易令身材看起來更臃腫，所以朴寶英下了相當大的苦功 「搣甩」肥肉，令本來有些baby fat的她體重維持在只有41kg左右。

朴寶英現時體重就一直維持在41公斤的水平。（OSEN）

2006年入行的朴寶英，出道初期上鏡的確比較肥，身為女演員都不得不下苦功使上獨門招數瘦身。她公開了三個減肥絕招：謝絕零食、 浸浴和將自己作手機桌面。很多人以為減肥一定要節食，不過朴寶英就講明必定會保持一日三餐，絕不會節食，不過就要努力忍口，在餐與餐之間不沾任何零食。另外，因為曾經被傳媒拍下超粗大腿照片，她坦言一直受下半身水腫問題困擾，只要一有空檔就會浸本身浴去水腫，並且會加入精油、泡澡劑令肌肉和心靈能同時放鬆。

朴寶英出道初期有baby fat。（OSEN）

朴寶英於2008年曾被拍下暴肥照。（Money Today）

在綜藝節目《名單公開2017》中，朴寶英曾分享減肥大法，她說，會將自己的暴肥照片用作手機桌布。（tvN影片截圖）

最後一招亦是三招之中最絕、最狠的方法－利用自己的「崩壞」照片令自己減低食慾！不少人都喜歡用自己可愛的寵物、偶像照、大自然抑或正能量句子作手機桌布，不過朴寶英則選擇將自己的暴肥照片用作手機桌布，希望在快忍不住想吃東西的時候都能隨時隨地警惕自己，令食慾馬上消失，擊退增磅的誘惑。

朴寶英與安孝燮合作《深淵》，形成「最萌身高差」情侶。（《深淵》劇照）

雖然朴寶英很努力管理身材，不過誘惑總是無處不在，正在忙於拍攝《深淵》趕戲的她於上星期在拍攝現場收到好友李光洙特意為劇組送來的餐車，餐車上更掛上「為演員李施彥、朴寶英還有Abyss劇組應援」的橫幅。好友的一番心意，真的不知道該食還是不食比較好呢。

李光洙為好友送上餐車應援。（李施彥IG：@lee_si_eon）

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