馬國明自認「年紀唔細」已見雙方家長　拍拖冇避忌：心水清就知

TVB筍盤馬國明（馬明）和湯洛雯（靚湯）公開認愛，全城送上祝福，馬明今日為《BB大晒》開工，春風滿面非常風騷，他接受傳媒訪問，並多謝大家祝福，亦大方透露了一些他與靚湯的戀愛細節。

馬國明公開認愛後，回電視城開工，風騷接受傳媒訪問，大方分享與湯洛雯的戀愛細節。（IG圖片/ kennethmkm）

馬明與靚湯昨晚被傳媒影到拍拖後，在IG同一時間出post，貼上代表二人的「獨角獸」蹺實「小馬」的照片，大方認愛的舉動獲大家like爆，原來馬明與女友早有共識，如果被影到就公開戀情，難怪沒有扭扭擰擰，非常爽快！

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馬明亦坦誠二人的戀情剛剛開始，拍完《心理追兇Mind Hunter》後，二人不常聯絡，但最近與對方傾返偈，傾傾下覺得幾啱傾，順其自然地發展成戀人關係。他直言與女友拍拖沒有避忌，自爆二人經常撇甩其他同事在公司撐檯腳，如果心水清就會留意到他們的關係。

馬國明與湯洛雯拍《心理追兇Mind Hunter》時，各有另一半，當時未有發展，之前二人回復單身，擦出愛火花。（電視截圖）

馬明很少如此高調公開戀情，他坦言「自己年紀都唔細」，他與女友更已經見過雙方家長，馬明更指媽咪「幾鍾意佢（靚湯）」，看來馬明和靚湯對這段感情都非常認真！

馬國明坦言自己年紀唔細，咁唔知係咪好快有其他好消息？（資料圖片）

馬明與靚湯在《心理追兇Mind Hunter》中飾演一對，當中不乏親熱纏綿鏡頭：

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