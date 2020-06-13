馬國明與唐詩詠以兄妹相稱　佔據比戀人更重要的「最佳位置」

馬國明（馬明）與33歲湯洛雯（靚湯）公開認愛，在全城一片祝福聲之下，亦有不少聲音，關心馬明乾妹唐詩詠。許多人都覺得馬國明與唐詩詠相當登對，早前更傳出閃婚懷孕消息，但一切都是空穴來風，二人沒有真正走在一起，互相稱兄道妹，親密卻不是戀人，因為「兄妹」反而才是「最佳位置」。

馬國明爆出新戀情，但大家在祝福他與湯洛雯，同時亦非常關心乾妹唐詩詠。（《白色強人》劇照）

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「兄妹是……為了享受守護着又不佔有的距離，而預防真正愛上對方的稱謂。」 《曖昧不明關係研究學會》─林逸民

馬明與詩詠因《鐵馬尋橋》結緣，與劇中演員組成「鐵馬家族」，十年來以兄妹相稱，雖然屢傳緋聞，但沒有成為真正的情侶。

馬國明奪得視帝，唐詩詠比他還要高興。（IG圖片／natalietong53）

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同渡半生 亦有張椅子 是否愛還是其次 《最佳位置》

戀人來了又去 惟有兄妹永遠守在身邊

兄妹的感情其實比起各自的另一半更加深厚，關係更加長久。十年來過得像家人一樣，結伴出席無數聚會，一起去旅行，見證彼此的成長，沒有人比他們更了解對方的喜好和性格。各自的另一半來了又去，但兄妹永遠守在身邊，大家見過彼此最狼狽失措的模樣，在對方最脆弱和難過的時候，給予安慰；在她受傷害的時候，又能為對方遮風擋雨；同時又見證彼此的得意時刻，一個登視后，一個奪視帝，馬明得獎的時候，詩詠表現得比他本人還要高興。

這樣的人，誰捨得放棄？兄妹是一個最安全的位置。

像兄妹一樣的關係，見過彼此最狼狽的一面，在風雨中互相守護。（《白色強人》劇照）