陳自瑤最新豐胸廣告掛隧道口　黃翠如：以後經過紅隧會心跳加速

陳自瑤（YoYo）有份演出的TVB新劇《那些我愛過的人》日前首播，她在第一集中就以紅色泳裝出場，雖然是一件頭，但一樣吸睛！現年38歲的YoYo雖然已經育有一名8歲大的女兒，但她多年來都Keep住Fit爆身形，更獲邀擔任豐胸纖體專門店的代言人。今日（13日）YoYo在IG Post出最新廣告照，並寫道：「Hello yoyo，大家經過紅磡隧道有看到我嗎？」掀起網民熱議！

陳自瑤（YoYo）在TVB新劇《那些我愛過的人》中以紅色泳裝出場。（IG@chenchiyiu）

YoYo的最新豐胸廣告照掛在隧道口。（Instagram@chenchiyiu）

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YoYo的最新廣告照掛在隧道口，相中她以白色Deep V Look示人，大展豐滿上圍，完美身段令人羡慕！不少圈中好友都有留言大讚，當中黃翠如就寫道：「我以後經過紅磡隧道會心跳加速喎。」而李施嬅、陳敏之、胡定欣就表示要小心揸車：「駕駛人士過隧道好難專注揸車」、「我好驚掛住望會造成交通意外」、「我每次經過紅隧呢個路口都要好小心」，袁偉豪更笑言：「我改行紅隧先」，相當搞笑！

YoYo獲邀擔任豐胸纖體專門店代言人，更拍攝了廣告片。（YouTube影片截圖）