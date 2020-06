近日新冠肺炎(COVID-19)疫情令全球旅遊業幾乎停頓,不少人都取消旅遊計劃留在香港。雖然未有機會出埠旅行,但好多人都選擇就近找個地方度過悠閒假期,既可放鬆心情,又方便省時。日前樂基兒(Gaile)就帶囝囝Hunter一起在香港一間酒店度假,穿上黃色比堅尼的Gaile攬住穿上粉藍泳褲的Hunter錫錫,凸出肚腩仔的Hunter相當可愛!Gaile在IG寫道:「Love you to the moon and back」,母愛滿瀉!