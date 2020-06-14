前AKB柏木由紀所屬公司爆性醜聞　高層疑逼男團偶像當性奴拍裸照

日本知名娛樂公司「渡邊娛樂」旗下有許多知名藝人，旗下有不少著名藝人包括柏木由紀、新田真劍佑、西島秀俊、小泉孝太郎、天木純和志尊淳等，近期卻遭爆出公司擔任常務董事的大澤剛（47歲），濫用職權性騷擾旗下男團偶像成員，並逼迫對方當性奴和偷拍裸照。

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已退出渡邊娛樂的藝人A先生向媒體爆料，在2018年年末至2019年年初這段時間向常務董事大澤剛商量退團一事，大澤剛用SNS多次邀他到寓所住，並在訊息中表示好喜歡他，A先生為了演藝事業不感違抗，去年2月29日他到大澤剛的寓所，2人發生性關係，事後熟睡時被大澤剛拍下裸照，讓他崩潰地向朋友求救。

而事後兩人關係維持了數個月，A先生薪水由每月13萬日幣暴升至30萬日幣，弔詭的是匯薪水的帳戶不是所屬公司，而是大澤剛私人公司。

A先生今年年初離開渡邊娛樂，遭公司抹黑是因為工作上有疏失不適任，大澤剛對此回覆媒體「A先生的品行不好，所以是在有指導意義的教育他」，並強調是A先生引誘他。

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