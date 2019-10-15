《勁爆女子監獄》真人版　台女囚犯性侵囚友　CCTV錄下全部過程

在高雄女子監獄服刑的何姓女子，去年又違反獄中規定而移至「違規房」，同舍房內還有另名35歲女。不料去年6月下午，何女涉強行將另名女子雙腳扳開，再用腳趾頭隔著褲子摩擦對方下體數分鐘得逞，全程都被監視器錄影；高雄地院一審依強制猥褻罪，判何女半年徒刑，得易科罰金18萬元（台幣、下同），可上訴。

高雄女囚犯性侵事件儼如《勁爆女子監獄》般誇張。（《勁爆女子監獄》劇照）

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被害女子另提附帶民事求償，認為此事遭受精神上痛苦不堪，向何女求償60萬元，法官判准何女須賠5萬元，同樣可上訴。

判決指出，未婚的何姓女子因案在高雄大寮區的高雄女子監獄服刑，去年由於違反監獄的規定，與另名女子被移至監獄的「違規房」真1舍14房服刑。不料去年6月8日下午近6點時，何女疑似性慾高漲，不顧女舍友的意願，用手腳強將對方的雙腳扳開，再伸腳趾頭隔著褲子戳碰、摩擦下體數分鐘，滿足性慾得逞；女舍友事後氣得告知獄方並提告。

何女偵訊時認罪，說詞與被害人描述情節相符，法官檢視監視器錄影翻拍照片，認定何女以猥褻行為滿足個人的色慾，雖認罪，不過審理期間始終沒獲得女舍友諒解，仍為彌補造成的傷害，依犯強制猥褻罪，判6月徒刑，得易科罰金18萬元。

位於高雄大寮區的高雄女子監獄去年傳出受刑人涉猥褻舍友。（圖片來源：高雄女子監獄官網）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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