「有月經才是女人論」哈仔妙麗都唔撐？羅琳自揭曾遭性侵經歷反擊

《哈利波特》作者JK羅琳（J.K Rowling）日前在Twitter上一句「有月經才是女人」，引來跨性別族群的撻伐，連主演《哈利波特》系列走紅的「哈仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson） 也各自表示「跨性別的女性就是女人」、「跨性別的人們有權按照自己的認定自居，而不是一直被旁人質疑、定義」，許多對於羅琳感到失望、認為《哈利波特》迷人魔力不再的粉絲，也大力讚揚他們。 不過，羅琳並未退縮，她仍堅持自己的主張，甚至寫了長達3600字的文章來解釋自己的看法，更因此坦言曾經遭到家暴和性侵，那些傷痛雖然挺過來，還是在心裡留下很深的陰影，希望外界了解她會有這些看法，背後有很複雜的因素。

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羅琳強調自己曾經是老師，所以對於教育很重視，她希望未來所有的女孩都能夠免於安全上的顧慮，她也表示由於撰寫偵探小說的原因，曾經很深入去研究跨性別、變性這樣的議題，想讓大家了解她並非對這些事只存在刻板印象，是有特別去鑽研過。

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

羅琳也透露過去變性者大都以男變女為主，現在卻已經反過來，女性要變男性的更多，然而一但身體被改變，就失去生育能力，很多事情無法挽回，她表示變性後的人想要改回原來性別的例子愈來愈多，有時這些人並不真的想變成另外一種性別，只是因自身的同志傾向被壓抑、受到霸凌，希望已變成異性的方式享受和原先同性別的人交往，這些都讓她很憂慮。

羅琳強調自己以前是老師，所以對於教育很重視，她表示由於撰寫偵探小說的原因，曾經很深入去研究跨性別、變性這樣的議題，想讓大家了解她並非對這些事只存在刻板印象，是有特別去鑽研過（GettyImages）

她再三強調，不樂見像她一樣的女性，只是重視身體天然的雌性功能與構造，就被抹黑變成一種邪惡勢力，遭到公眾霸凌，她相信跨性別者並無害，甚至是性暴力上更容易受傷的一方，與此同時，其他女性的安全也需要被重視，要是有的自認為女性的生理男性未來直接闖進女性廁所呢？羅琳坦言在公眾眼前20年，沒有承認自身是經過家暴與性侵的倖存者，如今公開也不是要討拍，而是她這個人背後有很複雜的遭遇與經歷造成她的看法。她也重申每個人都有公平表達自己意見、不受他人聯合霸凌的權利。

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