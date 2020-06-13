【乘風破浪的姐姐】黃聖依自彈自唱水準高　達女團水準率先跑出？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》日前開播掀起討論，觀眾最關注的就是這30位女明星到底有哪些人能夠脫穎而出，成功組「熟女女團」出道。在第一期節目展示個人才藝中，37歲的內地女星黃聖依就奪得高分大獲好評，評審的一席話亦似乎暗示她好大機會會跑出，成為女團成員的機會非常高。

黃聖依自彈自唱。（黃聖依微博圖片）

出道多年的黃聖依大家對她印象就是演員，原來她曾經以歌手身份出過幾張專輯，甚至在2009年開過個人演唱會，是一位唱而優則演的女明星。在今次的個人才藝展示中，她就重拾歌手身份自彈自唱自己的作品《自己的幸福》，身穿一襲白紗裙出現的她驚艷眾人，猶如仙女下凡般氣質逼人非常漂亮，一邊彈琴一邊演唱的她，歌聲清澈溫柔非常悅耳，整體畫面非常漂亮，最後綜合評分為80分相當高（滿分100），似乎實力非凡。

唱自己的作品《給自己幸福》。（影片截圖）

而評審之一的內地娛樂公司CEO杜華就對黃聖依的表演給予高度評價，認為她整體質素已經達到女團的基本要求：「我覺得黃聖依相對來說比較標準的女團人選。因為女團的話外形肯定是養眼的，身材的話最好是黃金比例的﹑高挑的，然後她本身的話基本功是可以的，所以我覺得在我的專業的建議下面，她可以達到女團的標準。」而唱歌跳舞都出色的黃聖依最後就被推薦入跳舞組別。

杜華給予高度評價。（影片截圖）

上來這個節目黃聖依亦似乎對自己要求非常高，原來今次的彈奏表演是她現學的，完全沒有彈琴底子的她表演如此出色，重點亦是對自己要有自信：「我現在給我的要求不是演戲要求，我一定要是很能唱的要求。當然有自信要有資本，要不然就不能來了。」看來對女團成員席位志在必得。

黃聖依對自己好有信心。（影片截圖）