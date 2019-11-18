「金秘書」朴敏英疑為新劇剪齊蔭瀏海　粉絲驚訝：看不出已經33歲

韓國33歲女演員朴敏英去年因出演韓劇《金秘書為何那樣》而爆紅，當時「金秘書」的打扮造型更風靡一時，成為不少韓國女生爭相模仿的打扮。今年朴敏英出演另一韓劇《她的私生活》時，都是以類似的職場型女性出鏡，優雅高貴就像變成了朴敏英的代名詞一樣。

昨天（16日）朴敏英在個人IG上傳影片，可見她換上可愛的齊瀏海，這亦是她相隔4年來再次挑戰短瀏海的造型。除了新鮮感十足外，不少粉絲更大讚朴敏英非常可愛，完成看不出她今年已是33歲的輕熟女。影片中的朴敏英摸着自己的瀏海，看似有點不習慣，未知只是戴上假髮還是換上新髮型呢？

朴敏英在IG上傳齊瀏海的全新造型，獲粉絲大讚可愛。（IG/@rachel_mypark）

按圖睇可愛版齊陰朴敏英：

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由於朴敏英正在拍攝JTBC韓劇《天氣好的話，我會去找你》，於是就有網民猜測，齊瀏海正是她新劇的造型之一。劇中的朴敏英飾演陸海媛一角，是一位從少非常擅長大提琴的平凡女生，可是踏入社會後卻只得到別人的傷害和不信任。《天氣好的話，我會去找你》預計將於2020年2月首播，見到朴敏英的新造型，相信劇迷又更期待之後的播出。

朴敏英多走優雅高貴路線，長瀏海算是她的招牌之一。（IG/@rachel_mypark）

還是長瀏海的朴敏英比較美呢？