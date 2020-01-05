【2020年韓劇】李敏鎬金秀賢強勢回歸　金泰希闊別5年出戰公仔箱

2019年不少韓劇熱播如《觸及真心》、《阿斯達年代記》、《VAGABOND》、《山茶花開時》和《德魯納酒店》等，相信劇迷都未有「鬧劇荒」。不過劇迷足足等了近兩年，今年一眾韓劇男神李敏鎬和金秀賢等終於重磅回歸，讀者一同搶先看記者推介的2020年必追韓劇清單吧。

《梨泰院CLASS》將於本月31日播出。（劇照）

朴敘俊、金多美和權娜拉等：《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）

2020年第一部必追的韓劇，相信必定是即將於本月31日開播的JTBC韓劇《梨泰院CLASS》。劇集找來朴敘俊、金多美和權娜拉等實力派年輕演員做主角，翻拍韓國Daum Webtoon上排名第一的同名超人氣漫畫，開拍消息傳出時已造成話題。劇集講述朴敘俊在梨泰院經營小酒吧，正直的他為了替去世的父親報仇而反撃的故事。朴敘俊為了還原漫畫中的男主角，特別留了平頭裝，可說是犧牲甚大！

李敏鎬騎白馬花絮照公開後，已掀起一陣熱話。（Naver Blog/@cksl1105）

李敏鎬、金高銀：《The King：永遠的君主》（더 킹 : 영원의 군주）

2020年其中一位最令人期待的「長腿Oppa」李敏鎬，終於完成兵役回歸公仔箱。這次他將飾演大韓帝國皇帝，拍檔《鬼怪》中的「鬼怪新娘」金高銀，於SBS《The King：永遠的君主》中攜手對抗「平行世界」中的惡魔。由於二人分別來自兩個不同的時代，相信即將會展開一段誇世代的愛情關係。早前李敏鎬騎着白馬的花絮照率先公開，滿分的顏值已令一眾劇迷小鹿亂撞，預計劇集將於今年上半年播出。

金秀賢闊別韓劇5年，終於要回來了！（Newsen、Naver）

金秀賢、徐睿知：《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）

另一位期待已久的Oppa，當然有去年已退伍，足足5年未有新作品的金秀賢。這次他將與徐睿知一同出演tvN《雖然是精神病但沒關係》，故事講述飾演精神病院男看護金秀賢，如何與有反社會人格障礙的童話作家徐睿知展開一段奇幻的戀愛關係。由於二位主角的性格相當新鮮有趣，因此不少劇迷都非常好奇。除此之外，金秀賢去年為IU友情客串《德魯納酒店》，未知第二季會否在今年內開拍呢？

韓流女神金泰希 終於回歸！（starnews、TV Report）

金泰希、李奎炯：《再見媽媽》（안녕 엄마）

金泰希去年9月誕下第二胎後，隨即宣布相隔5年後，再度回歸電視熒幕！已是兩女之母的她，近年將生活重心放在照顧家庭上，這次她將與《機智牢房生活》（港譯《監獄手記》）的李奎炯在tvN《再見媽媽》扮演夫妻。在劇中意外去世的金泰希不捨與家人分開，於是參加投胎計劃，重新回到丈夫和孩子身邊49天，單聽劇情已想像到是親情滿滿的溫馨小品。加上角色與現實中金泰希的身份相似，相信必定更能把角色的內心世界表現出來，劇集將定於2月首播。

朴敏英和徐康俊二位合體，顏值爆錶！（劇照）

朴敏英、徐康俊：《天氣好的話，我會去找你》（날씨가 좋으면 찾아가겠어요）

朴敏英近年出演的韓劇如《金秘書為何那樣》和《她的私生活》等，套套收視都相當不錯，繼續擔正韓劇女王的地位。今年她將與徐康俊一同合作改編自同名小說的JTBC《天氣好的話，我會去找你》，飾演一位在鄉村教畫畫的平凡人。二位合體顏值爆錶外，朴敏英這次的角色亦有別於她其他作品中活潑可愛的表現，實在是令劇迷非常期待。劇集將於今年2月開播，朴敏英早前為新劇剪去女神標誌的長瀏海，相信會為觀眾帶來不一樣的感覺。

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