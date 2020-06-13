【妻子的浪漫旅行4】蔡少芬爆張晉求婚過程　07年求婚片段首曝光

蔡少芬（Ada）與張晉一直是圈中的模範夫妻，結婚12年始終恩愛如初。近年兩人以夫妻檔形式參與過不少內地真人騷，早前更加盟《妻子的浪漫旅行》第四季，在節目最新一集中，Ada不但詳述了張晉的求婚計劃，更首次曝光求婚片段，甜蜜爆表。

張晉與Ada再次以夫妻檔參與內地真人騷。（微博@妻子的浪漫旅行）

幾位妻子齊坐一枱吃飯，言談期間，謝娜問起張晉的求婚過程，Ada透露，當時兩人尚分居兩地，張晉先是提前聯絡自己家人，表示已經準備好驚喜，準備求婚，讓家人保密。不料當晚Ada剛好同家人一起吃飯，竟然率先被「劇透」，最後家人直接告知她「張晉明天會來求婚。」令Ada哭笑不得，打電話問張晉是不是要求婚，最終導致計劃取消。

點擊下圖睇Ada詳述張晉求婚計劃：

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後來，有一日Ada去整眼睫毛，張晉與她的朋友一起吃飯等她。回家一開門，Ada就見到地下有一個心形，張晉拿著一束花，問Ada：「你願不願意嫁給我？」之後Ada開心地回應：「我願意啊！」隨即節目播放了兩人的求婚片段，片中的Ada留著短髮，穿着綠色運動套裝，張晉則是casual的淡紫色T-shirt，單膝跪地向Ada求婚，Ada還開玩笑問道：「我係咪應該先拒絕會比較矜持」，最後張晉為她戴上戒指，並給予一吻，兩人緊緊相擁，相當幸福，場面溫馨感人。

點擊下圖睇2007年張晉向Ada求婚片段：