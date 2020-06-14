石原里美新劇復工做足防疫措施　田中圭示範頭戴透明面罩

因為疫情影響，日本春季檔連續劇大多變成夏季檔，石原里美領銜主演的《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》終於確定於7月16日開播，WAKUWAKU JAPAN也將在每週六晚間10點播出（週日晚間9點重播）（編按：香港讀者可於「黃Viu煲劇平台」點播）。

重新開始進行拍攝作業，官方Twitter貼上石原里美、西野七瀨等演員在休息時頭戴防護透明面罩的照片，大家在休息室也保持著社交距離，而因為《大叔的愛》爆紅的田中圭則出現一張他睡倒在拍戲現場椅子的照片，讓網友眼冒愛心喊「這睡臉也太可愛了吧！？」

由漫畫家荒井MAMARE創作的人氣漫畫作品《默默奉獻的灰姑娘醫院藥劑師 葵綠》，內容歡笑中帶著感動，在近年吹起醫院劇熱潮中，富士電視台勇敢挑戰此主題，一群為了患者「在背後默默奉獻」努力奮鬥的醫院藥劑師們，交織出一部充滿人性的戲劇。而石原里美成為日劇史上第一位飾演藥劑師角色，對於能演出這個在默默付出、不可或缺的角色，她表示：「希望能讓更多人知道藥劑師的工作重要性。」

曾在2006年演過護士，石原里美這回飾演有八年經驗的醫院藥劑師葵綠，秉持「藥物會關係到患者往後的生活，所以對藥劑師來說，了解患者的狀況非常重要。」。而《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》演員陣容也是一時之選，還有西野七瀨、田中圭、清原翔等人氣演員共同演出。《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》將從8月1日每週六晚間10點起（週日晚間9點），在WAKUWAKU JAPAN頻道同期首播。

按圖率先看《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》的劇照：

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