【公子會】「是非精」何泳芍初戀遇控制狂男友　森美：妳係二奶命

何泳芍（Honey）參選「香港小姐」就加入了無綫電視（TVB），其後因成為《3日2夜》以及《學是學非》等皇牌節目的主持，因出位形象而廣受觀眾認識。日前她就受邀到商台《公子會》節目受訪大談潛水事以及感情，不過節目一開始Honey就語出驚人，連森美、火火以及劉翁這三位經驗老到的主持都招架不住，嚇到「擘大個口得個窿」！究竟她說了什麼呢？

何泳芍（Honey）參選時因為身材以及膚色而成為傳媒焦點。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍（Honey）是《學是學非》擔任其中一位「是非精」主持。（資料圖片）

節目一開始，森美就開口讚何泳芍（Honey）有一身夏威夷膚色，問她：「妳個膚色係咪天生？」Honey就搶答：「我有啲部位膚色唔係咁（黑）㗎！」然後錄音室的空氣就靜寂了半秒，就傳出了三位主持的爆笑。劉翁：「唔好咁啦！你搞到三個叔叔呆咗半秒吖！大家喺度諗，白色個位喺邊呢？」森美更笑說：「我哋呢啲見慣大場面都擘大口。」三位主持大讚Honey夠玩得，更表示很欣賞她這種帶點性感的幽默感。火火也補充說：「做你男朋友真係幸福。」

何泳芍（Honey）曾主持《3日2夜》。（《3日2夜》截圖）

講完笑後，就終於入正題。談到感情事，何泳芍（Honey）就大爆自己初戀男友是一個控制狂。她說：「嗰時我仲做緊Sales，佢屬於口才好好，氹女仔好叻嗰種，仲好識控制你嘅心理，所以我唔會再同雙子座男仔拍拖！」森美就十分好奇的問，怎樣控制你？她就答：「會做好多嘢同埋講啲嘢去打擊你嘅自信，令你覺得自己唔夠好，從而令你唔會離開佢。」聽完Honey講初戀，主持們就問：「咁第二段呢？」她就說：「第二個又係雙子座！我哋一路都保持男女朋友關係，但係佢一路都冇確認。考完A-Level嘅時候佢就突然同我講佢唔鍾意女仔，後來就有第二個。」聽畢森美就笑她說：「妳真係二奶命嚟㗎喎，我哋Uncle真係擔心你，妳都係容易俾人呃。」火火和劉翁又反過來揶揄森美：「唔係『有啲開心』先啱咩？」

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雖然何泳芍（Honey）的感情事好繽紛，但大部份節目內容都是圍繞着自由潛水。（IG@honeyho_mermaid）

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