黎姿忙裏偷閒和朋友食飯飲酒　臉紅紅依然保持美麗散發高貴氣質

現年48歲的黎姿（Gigi）（現名：黎珈而）淡出幕前多年，現時已成醫學美容上市公司的CEO，同時亦是三女之母，經常都要事業家庭兩邊走，非常忙碌。不過，就算多忙碌都要唞唞氣，Gigi昨晚（14日）毅然放下工作和三個女兒，忙裏偷閒和朋友食晚飯飲紅酒，即使飲到臉紅紅仍然充滿貴氣。

Gigi忙裡偷閒和朋友食晚飯飲紅酒。（Instagram：@gigilai_official）

Gigi在Instagram寫道，難得擁有不用被三個愛女打擾的時間：「今晚興致正濃，相約好友上天台聚餐吃飯，除了酒之外，我們整晚談天說地……不怕三隻小豬打擾！」照片中的Gigi身穿黑色套裝和杏色上衣，一手拿着高腳酒杯，在一望無際的香港夜景之下飲酒傾計，確實是相當chill，興致勃勃的Gigi更在照片中臉頰變得紅卜卜。雖然Gigi看起來有少許醉意，但網民大讚她美貌十年如一日，就連飲酒臉紅都依然保持美麗，更散發着一種高貴的氣質。

Gigi看起來有少許醉意，依然保持美麗，更散發着一種高貴的氣質。（Instagram：@gigilai_official）

Gigi的身材亦keep得好好。（Instagram：@gigilai_official）

黎姿於2008年嫁給富商馬廷強，兩人育有三女，包括9歲的雙胞胎大女馬家蔚（Patricia）和二女馬家鎂（Gianna），以及7歲的細女Pegella。

點擊觀看更多黎姿的美照：