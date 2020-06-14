楊丞琳與高中同學補祝生日　竟與初戀男友小鬼着情侶裝成焦點

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台灣女歌手楊丞琳（Rainie）日前36歲生日，昨晚（13日）她與小鬼（黃鴻升）及許瑋甯等一眾高中好友食飯補祝生日，最搶眼的除了那個懷舊風的蛋糕與楊丞琳的衣服襯到絕一絕之外，她和初戀男友小鬼更因為不約而同穿上「情侶裝」，而引起網民關注。

楊丞琳（右二）與小鬼（右一）及許瑋甯（左一）等一眾高中好友食飯補祝生日。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳、小鬼和許瑋甯都是華岡藝校的同屆畢業生，多年來經常都會有中學同學聚會，感情相當堅固。楊丞琳在Instagram發文寫到：「我們幾個高中同學好久沒合體了（包括鴻升手機上的那位）今天吃飽聊好，最後大家還替我來個驚喜慶生，很感動。1999年認識到現在，21年了，時間過得好快，長久的緣分不容易，要珍惜。」

楊丞琳笑言今季興民族風！（Instagram：@rainie77）

不過有眼利網民發現楊丞琳竟然和「最佳前男友」小鬼穿上民族風上衣，驟眼看還以為是一套情侶裝。楊丞琳幽默地在限時動態上載二人合照，並表示：「我和喜凡（楊丞琳給小鬼改的暱稱），就不約而同穿了相似的衣服，這樣你們知道今年夏天流行什麼了吧！」

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