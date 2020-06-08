【陀槍師姐2020】滕麗名事隔16年再演陳三元　凍齡美貌令人驚艷

滕麗名近年在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中憑「熊尚善」一角深入民心，不過要講到她最具代表性的角色，當然不得不提《陀槍師姐》系列中的短髮女警「陳三元」，皆因她是唯一一個連續拍了四輯的女主角！近日阿滕開拍《陀槍師姐2020》，事隔16年再演陳三元，不過在她上載的造型照中卻難以看出歲月痕跡，凍齡美貌令人驚艷。

《陀槍師姐》不但有關詠荷，還有滕麗名。（劇照）

滕麗名於1998年接拍第一輯《陀槍師姐》的時候22歲，16年後的她拍攝《陀槍師姐2020》已經44歲，她飾演的陳三元都已經由交通組督察升了職成為交通總督察。阿滕昨日（7日）在Instagram公開兩張造型照，只見她穿上避彈衣，拿着手槍，額頭上更貼上一塊大紗布，似乎為槍戰戲碼作準備。她亦慨嘆時光飛逝，並寫道：「有童年回憶嗎......當年大家在做什麼呢？」

滕麗名事隔16年再演陳三元。（Instagram：@sheepyjoycetang）

海俊傑飾演阿滕的第二任老公。（Instagram：@sheepyjoycetang）

網民紛紛踴躍留言表示回憶返晒嚟，有人表示當年讀小學讀中學，不過亦有人表示自己未懂走路，甚至仍然是一個胚胎，瞬間曝露年齡！近年經常飾演短髮女警的蔡思貝亦有興奮留言，表示陳三元是自己最喜歡和最深刻印象的角色，難怪有「滕麗名接班人」的稱號，成為TVB新一代御用女警。

點擊回顧滕麗名於《陀槍師姐》中的演出：