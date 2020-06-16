天涯俠醫｜主演全部都係「前藝員」　仲有一位資深演員上月已離巢

由張家輝、郭羨妮、唐寧以及林峯主演的經典TVB劇集《天涯俠醫》最近在午夜時段重播，又掀起新一輪捱眼瞓煲劇潮。雖然當年《天涯俠醫》的收視並不是太過理想，但由於卡士強勁，有梁詠琪客串，還有馬國明、黃宗澤、李施嬅等一線小生花旦做配角，重播的迴響甚至比當時更高，然而這班主演演員幾乎已相繼離巢。

張家輝於1995年由亞視過檔TVB，《天涯俠醫》是他在無綫最後一部主演劇集，2007年正式離巢。（劇集造型照）

睇埋《天涯俠醫》入面仲有咩演員已離巢／仍然留守：

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其實現年74歲、有「奶奶／媽媽專業戶」的雪妮姐亦已於上月完約，結束23年賓主關係，在「TVB.COM」中的藝員表上已被除名。雪妮姐由出道至今已有58年 ，是60年代數一數二的花旦，入行短短7年已經參演過四十多部電影，當中以《女黑俠木蘭花》。而雪妮姐最為人認識的是她與唐佳的51年婚姻，1969年，年僅24歲的雪妮姐正值事業高峰期急流湧退，決心與唐佳結婚並專心相夫教子。而雪妮姐和唐佳亦是行內公認的恩愛夫妻，在雪妮姐於1997年復出加入TVB後，唐佳不時都會被傳媒影到做「跟得老公」，對雪妮照顧有嘉！

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