怪你過分美麗︳秦嵐演無良經理人反差太大？網友：良心似畀狗擔咗

台灣男神高以翔遺作《怪你過分美麗》與秦嵐、王子異、王耀慶、惠英紅、郭曉婷等人聯合演出，對娛樂圈職場的細膩與高還原描繪，令觀眾開始熱議猜測角色原型。劇組透露：「拍攝前採訪了10多位經紀人，就為了更貼合娛樂圈背後的真相與人性。」

按圖睇《怪你過分美麗》精彩劇照：

+ 5 + 4 + 3

秦嵐飾演鐵血經紀人莫向晚，先是操作熱搜、控評，私會導演、製片人搶資源，再炒作藝人人設、綑綁CP獲得更高討論流量，操弄著娛樂圈百態，劇中也深陷粉絲危機，她讓旗下藝人林湘（郭曉婷飾）瘋狂接戲，導致生病入院，卻仍說出：「她只剩下2、3年走紅的機會了！」遭粉絲爆罵「無良經紀人、良心餵狗」，甚至挖出父親過往狠揭傷疤，秦嵐透露：「戲中借鑑娛樂圈，但其實會發現很多職場蠻殘酷，都有相似的遭遇。」

《怪》劇角色與秦嵐在《延禧攻略》中溫柔婉約的富察皇后大相逕庭，秦嵐形容私下的自己像一顆消氣的球，慵懶、悠然自得，而莫向晚與我不同，坦言：「演莫向晚特別累，尤其是她永遠要衝鋒陷陣，最大的難度就是詮釋她的性格。」

秦嵐為戲做足功課，除了與導演有長時間的溝通，藝術總監梁振華也曝光：「秦嵐接過劇本後，曾在凌晨1、2點連發2、30則訊息，探討她對莫向晚的理解。」秦嵐也希望通過這個角色，幫助生活中有著各種期盼、艱難和不如意但依然執著追求的女性，去完成生命中很多重要的抉擇。

延伸閱讀：

孫安佐創業開飲料店 狄鶯坦言「很心疼」

張鈞甯8字回應邱澤祝福 揭露「于晏」墾丁探班真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】