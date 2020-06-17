林師傑不獲TVB續約　瞬即轉投ViuTV拍劇？

無綫近日再爆離巢潮，參加第一屆《超級巨聲》入行的林師傑，近日約滿，正式離開服務11年的TVB，有資料指他已轉投ViuTV成部頭合約藝員。外界盛傳他因為太太歐陽巧瑩去年離巢後多次發表政見，令林師傑被公司冷待等約滿。

《十八年後的終極告白》是林師傑少有地多戲份的劇集，對上一次應該是木偶哥，事隔多時演技有所進步，角色夠自然，心虛的表情也做足，表現令人滿意。（《十八年後的終極告白》劇照）

林師傑早前於TVB劇集《十八年後的終極告白》中飾演「吹水」一角，是繼「木偶哥」之後戲份較多的劇集，而且演出令人滿意，惟劇集多次宣傳活動都不見林師傑出席，有指因其太太歐陽巧瑩的政見有關。

歐陽巧瑩於今年3月宣布約滿退出幕前，撇甩TVB藝人身份，有更多說話空間和自由，其後多次於網上公開發聲，揚言計劃4年後參選區議員，推動香港大麻合法化。此舉令身為老公的林師傑「被政治打壓」，不論是拍劇還是唱歌兩方面都不獲安排新工作，離巢前只剩《勁歌金曲》主持工作，早前已傳出TVB有意冷待他，等合約期滿，在TVB網頁的男藝人名單上，林師傑的照片已被下架。

林師傑於劇集《十八年後的終極告白》有不少戲份，但一直未有參加任何宣傳活動，有指是因為老婆歐陽巧瑩去年約滿後多次發表政見，拖累林師傑被公司冷待等約滿。（IG圖片／nostalgicoutlaw)

林師傑於西班牙出生，其父母曾為無綫電視演員，父親林道權，母親韓珍則曾擔任《婦女新姿》節目主持，小時曾隨父母移民到新加坡居住兩年、服過兵役，之後到澳洲升學。他於2009年參加第一屆《超級巨聲》後簽約TVB入行，入行後以處境劇《愛·回家》中飾演「木偶哥」一角而為人所熟悉，為這套劇集創作六首插曲並當主唱歌手，包括《騙徒》、《小木偶的話》、《逃出地球》、《小天使的話》、《不再說謊》及《木偶歌》，可惜其後一直未獲TVB重用，如今加盟ViuTV，不知能否有更好的發展？

《香港01》就林師傑轉投ViuTV一事向他查詢，林師傑回覆：「我之後會通知大家， thanks！」未有正面回應轉台一事，可能要等新公司安排才可以正式公布。

林師傑於《愛‧回家》中飾演木偶哥一角最為人所熟悉。（影片截圖）

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