李佳芯寫散文出書請「神人」教路　對方身價超凡值8,500萬

視后李佳芯（Ali）去年疑因在社交平台就社會議題發言而被無綫（TVB）雪藏，未獲機會接拍《BB來了》、《白色強人》等續集，又因為休息多月沒有露面，令傳聞愈演愈烈。近日，TVB公布由Ali、黎耀祥和陳豪等主演的劇集《殺手》將於6月29日播出，又在本年度「Amazing Summer」記者會獲安排企最前排中間位置，明顯「解凍」。其實她「韜光養晦」時未有純粹休息，更抽三個月時間寫散文籌備出書，仲搵了「高人」出山幫手！

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到底是哪一位「高手」幫手？Ali今日（17日）就在IG公布答案，她貼出與中文科補習名師林溢欣（YY Lam）的合照並寫道：「感恩遇上很好的出版社，認識一班很好的製作團隊。由零開始、從無到有，從未想像過的感受，期待！」據報道，YY Lam自2013年起，每年為遵理學校帶來逾億港元收入；2015年獲另一補習學校現代教育以年薪逾8,500萬港元利誘他跳槽；YY Lam及後自資開出版社、兼出版實體雜誌《藝文青》。

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書展有簽名會

YY Lam也在個人IG分享旗下出版社將出版李佳芯的首本散文集：「事緣經過Ben sir（歐陽偉豪）介紹，知道Ali有出書念頭，於是大家一拍即合。呢本散文集好快有預售，書展都會有簽名會。」他又賣花說花香地稱讚：「封面好靚！」他又着大家玩猜謎遊戲：「至於書名，好有心思，第一個字係食字『心』，留言估中我叫Ali親筆簽本送俾（畀）你。」Ali早前接受訪問也談到新書仿如自己的孩子，不少藝人陳自瑤、趙希洛、楊潮凱等紛紛留言說期待！