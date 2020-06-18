吳佩慈3.3億5000呎西半山豪宅　低於巿價租出呎價平過新界公屋

台灣女星吳佩慈與富商男友紀曉波拍拖多年，為他5年生4胎，雖然吳佩慈至今沒有名份，但多年來男友及未來奶奶對她寵愛有加，有傳她身家達59億，2016年時以3.3億港元購入西半山瀚然50樓及51樓兩層全海景特色戶，用來贈送給未來奶奶。

吳佩慈為紀曉波5年生4胎，雖然未正式成為「紀太太」，但外界盛傳她身家達59億，可是最近她名下的兩個豪宅卻離奇以低於新界公屋呎租租出。（IG圖片／pace_wu）

可是近日有消息指，吳佩慈名下這兩個豪宅，本月初以離奇低價租出，放租10萬，租約為期3年，以兩伙單位面積共5630方呎計算，呎租僅17.8元，租金回報僅約0.4厘，瀚然其他單位平均呎租約51-64元，今次不僅創下屋苑新低，成交呎租甚至平過新界公屋。

吳佩慈2018年9月時將位於西半山嘅頂樓全海景豪宅「二按」套現。(網上圖片)

吳佩慈於2016年5月分別以1.54億及1.76億，購入上述兩個特色單位，成交呎價高達5.8萬元。50樓單位附設247呎平台，51樓屬頂層特色戶，附設2,599呎天台，並設有私人泳池，豪宅飽覽維港夜景，極具氣派。

吳佩慈51樓頂層海景特色單位，點擊圖片：

+ 10 + 9 + 8

吳佩慈於2018年9月就曾將這兩個單位向泓港財務申請二按，今年於2月底又曾將物業抵押予吳國輝，涉款7110萬，外界盛傳紀曉波吳國輝關係密切，之後該筆借貸中止註冊，吳佩慈近日將單位以超低價出租，新租客就是吳國輝。