G.E.M.鄧紫棋招牌圓鼻離奇變窄　網民驚呼認唔出！

現年28歲的女歌手G.E.M.鄧紫棋，出道初期因為身形比較圓潤而引人話柄，減肥成功後搖身一變加入女神行列，網民驚嘆減肥果然是最好的整容方法！然而，有網民發現G.E.M.的近照變得愈來愈不像她，她的招牌圓鼻子突然變得又高又窄，質疑她「進廠維修」將外貌升級。

G.E.M.的招牌圓鼻子突然變得又高又窄。（Instagram：@gem0816）

G.E.M.今日（18日）在社交網站上載一系列新照，相中的她穿上黑色鏤空上衣和白色長褲，盡顯她的纖瘦身形。不過，網民卻將焦點放在她的五官上，有不少人紛紛留言直指她的鼻子變得不一樣，一向較為圓潤的鼻子忽然間變得又直又高，鼻翼亦變窄了不少，猜測她是不是稍作加工令自己更上鏡。

出道初期的G.E.M.五官比較圓潤。（視覺中國）

G.E.M.的鼻頭偏挺。（微博：@GEM鄧紫棋）

在G.E.M.的工作室所分享的同一批照片中，見到她的鼻子確實看起來變得更挺更窄，但從另一個角度影落去，依然見到她鼻子的形狀與之前沒有太大的出入，只是明顯見到有兩行深啡色的鼻影，可見G.E.M.突然鼻子起變化應該是因化妝師化妝太重手所致，果然化妝擁有強大的易容能力，又何需去整容呢？

網民質疑她進廠維修。（微博：@鄧紫棋工作室）

化妝師都幾重手！（微博：@鄧紫棋工作室）

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