小鬼黃鴻升有新戀情？　被爆戀上台灣「啦啦隊界林志玲」峮峮

現年36歲的台灣男星小鬼（黃鴻升），出道多年以來最廣為人知的戀愛史不得不提十多年前與楊丞琳於高中時期的一段青蔥戀愛，即使兩人情已逝，但多年來依然視對方為家人，這位經常被楊丞琳讚不絕口的初戀男友更因此被封做「最佳前男友」。今日（17日）有台灣傳媒報道指空窗期多時的小鬼已經名草有主，而與他傳出緋聞的就是在日本人氣爆燈的台灣「棒球女神」峮峮（吳函峮）。

小鬼被爆戀上台灣「棒球女神」峮峮，不過當事人否認。（Instagram：@aes_alien）

據台灣傳媒報道，小鬼多次出入峮峮所居住的住宅區兼過夜，並與女方前後腳離開，而過去峮峮亦曾公開過自己的理想男友要具備「不一定要帥哥、要體貼、有點man、不懦弱」的條件，恰好與小鬼相符，因此被外界猜測兩人關係不一般。不過緋聞傳出後，兩位主角火速否認戀愛說，小鬼透過經理人表示兩人拍節目後變得熟絡，但兩人只是好朋友關係，而峮峮的經理人則表示小鬼和峮峮當日只是一起在住同一棟的好姊妹家中聚會。

小鬼（右一）和峮峮（右二）去年因拍綜藝節目《綜藝玩很大》而變熟。（Instagram：@qun_04）

小鬼旗下品牌Alien Evolution Studio的T恤。（Instagram：@aes_alien）

峮峮都有一件！（Instagram：@qun_04）

小鬼本人亦有對緋聞大方作回應，他上載一張傳媒描述他符合峮峮理想型「不一定要帥哥」的畫面上Instagram，並寫道：「很多朋友都來關心，今早的新聞到底是怎麼回事，我個人只看到一個重點，原來我不帥～這是多年的誤會。#我難過 #自以為我以為」搞笑的回應令網民紛紛安慰：「在我們心裏你最帥！」、「明明就很帥」、「記者不會說話！」，就連好友兼前女友楊丞琳亦在此post下留下多個笑喊emoji！

楊丞琳（右二）與小鬼（右一）好friend。（Instagram：@rainie77）

小鬼本人對緋聞毫不忌諱大方作回應，楊丞琳留下多個笑喊emoji。（Instagram：@aes_alien）

現年29歲的峮峮是台灣職業棒球隊「中信兄弟」的人氣啦啦隊成員，因外貌甜美和好身材而有「啦啦隊界林志玲」的稱號，吸引近36萬名粉絲追蹤她的Instagram。人氣爆燈的她本來已經在台灣人氣甚高，不但於去年推出首本個人寫真集《一見峮心》大受歡迎，去年受日本知名出版社「集英社」的邀請拍攝2020年的1月號封面，當時以「台灣第一啦啦隊美少女」而在日本走紅，相隔兩個月後又再度登上3月號封面，俘虜不少日本和台灣男生的心。

現年29歲的峮峮是台灣職業棒球隊「中信兄弟」的人氣啦啦隊成員。（Instagram：@qun_04）

峮峮被封為「台灣No.1的啦啦隊美少女」。（IG@qun_04）

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