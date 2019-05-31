【星二代】鹿希派無厘頭失金曲獎提名　吳宗憲誇囝囝才華堪比李安

吳宗憲力撐囝囝鹿希派（吳睿軒）有才華，更以名導李安的經歷做類比（視覺中國）

即時娛樂
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宣布金鐘得獎時我牽女兒手上台那段路，我跟她說，爸可以給你所有機會，卻給不了你挫折，鹿希派才剛過20歲，可以選擇的話，還是給他多一點挫折。
台灣綜藝節目天王吳宗憲

吳宗憲一對仔女，大女吳姍儒出道年餘就拿下金鐘獎，囝囝鹿希派出碟卻和金曲獎擦身而過——理由竟是專輯裡沒有附上歌詞！

吳宗憲囝囝鹿希派年少輕狂，去年甫出道便因曾揚言炸掉台北市政府釀成風波被網民圍摷。當時吳宗憲也是現身力撐兒子為其解畫（視覺中國）

鹿希派傳出沒入圍金曲獎，吳宗憲透過關係問到評審，結果得知竟是因為作品中沒放入歌詞。吳宗憲問兒子，「他說放歌詞很傻，所以不放，但他的歌是一長串RAP，你是評審你會開心嗎？」但若真的放入歌詞，覺得兒子真有希望入圍？他說：「他程度是最高的，你去伯克利音樂學院探聽一下。金曲是華山論劍，做到好不好以後仍會證明，李安也不是一見面就拿奧斯卡。」拿李安相比，他仍自豪兒子的音樂成績。

鹿希派雖然是「星二代」，但音樂上的確有一定詣藝，似乎甚具台風▼

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另外，女兒吳姍儒近來二度和黃子佼合作公視節目《一呼百應》，為拍宣傳片大變身各種造型，是否會有興趣挑戰成為演員？她說，「我很怕尷尬，演戲投入角色時必須假裝旁邊沒人，要哭要笑，而且一樣的事情要重複做好幾次，這幾年一直有人來詢問，但因為過不了自己這關所以都回絕了。」短時間內不會想往戲劇圈發展。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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