韓素希爆紅廣告接到手軟　工作人員激讚成功上位原因

25歲韓國女演員韓素希憑《夫妻的世界》爆紅，成為各大品牌的廣告代言人，衣食住行幾乎都見到她的身影。近日韓素希在IG公開名貴品牌的廣告照，其高貴形象獲粉絲大讚。韓素希成為全城焦點，工作人員都在分享她的美談，難怪能夠短時間內上位！

韓素希為品牌拍攝秋裝，散發着一陣高貴女人味。（IG/@xeesoxee）

韓素希爆紅後成為廣告界新寵兒，除了擔任運動、化妝品及香水品牌等代言人外，亦獲邀參與不少雜誌拍攝。近日她在IG上傳一系列，為品牌LANVIN拍攝的全新廣告照。韓素希這次收起小性感，穿上秋季長裙，散發着高貴的女人味，同樣非常吸睛，絕對可被稱為新一代帶貨女神。

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工作人員欣賞韓素希敬業，大讚她爆紅有理。（IG/@xeesoxee）

隨着韓素希成功上位，近日就有工作人員分享與她工作的後記，大讚她敬業。有一同參與雜誌拍攝的工作人員講到，大家一進入攝影場地就被韓素希的笑容感染到，即使眾人已連續拍攝多個小時，韓素希也沒有展現一絲疲倦。待機時間的韓素希亦是一直拿着劇本準備，被大讚對工作有熱誠外，亦意外地被她圈粉成功，感嘆韓素希上升的確有原因。

韓素希成為廣告界新寵兒，一連接下多個代言。（WELEDA）

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