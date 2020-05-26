韓素希霸氣回應紋身食煙舊聞　拍完《夫妻的世界》坦言不結婚？

韓國25歲女演員韓素希因在《夫妻的世界》中飾演小三一角而爆紅，更成為廣告界的新寵兒。正所謂人紅是非多，韓素希過去食煙、紋身的照片被網友翻出，與現時的清純形象截然不同。對於自己的過去曾一度造成爭議，韓素希近日霸氣回應，坦率的反應被網友大讚。

韓素希因一套《夫妻的世界》成功上位！（劇照）

網上有不少韓素希的舊照流傳，除了紋身外，她在鏡頭前咬着香煙的模樣，與出道後長髮浪漫的感覺非常不同。近日韓素希接受一訪問時回應表示，舊照對她完全沒有影響，她講到：「那時的我是我，現在的我也是我。其實從那時到現在，我的想法都沒有改變……要把那些照片當成我的過去也很好笑，才3、4年前左右，我沒有關係，反而那些照片還圈到不少女生粉絲，覺得很感謝。」展現其直率性格。

韓素希過往的紋身及食煙照，曾一度成為話題。（網上圖片）

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見到韓素希坦率的回應，不少網友都大讚她EQ高，表示她再次成功圈粉。自從演出《夫妻的世界》後，韓素希被不少劇迷鬧爆，就連她身邊的朋友也警告她不能以這樣的樣子生活，而韓素希本人也表示無法理解「呂多景」小三一角。韓素希更坦言拍完劇後打消了結婚念頭，她講到：「我好像無法結婚，無法輕易結婚。如果我要對一個人有恨到極致，愛到極致的感情，我會覺得很辛苦，我認為夫妻不能只靠著愛生活下去。」

韓素希表示本人也無法完全理解「呂多景」一角。（IG/@xeesoxee）