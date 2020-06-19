吳卓羲全裸拍《大唐雙龍傳》出浴戲　同林峯眾目睽睽下𠝹毛好尷尬

劇集《飛虎之雷霆極戰》即將進入結局篇，不少觀眾都好關注劇情發展。而TVB近期為宣傳劇集而製作的節目《飛虎同學會》亦告一段落，在日前播出的最後一集中，一眾主演包括苗僑偉、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、苟芸慧、譚凱琪（Zoie）、劉佩玥（Moon）在節目中大談拍劇時遇到的尷尬事，當中Ron更大爆曾在眾目睽睽下𠝹毛！

《飛虎之雷霆極戰》即將進入結局篇。（劇照）

由吳卓羲與林峯主演的劇集《大唐雙龍傳》在2004年播出後大受歡迎。（劇照）

由Ron與林峯主演的劇集《大唐雙龍傳》一直被譽為神作，雖然將原著小說大幅度改編，但在2004年播出後大受歡迎，更深入民心。劇中兩人飾演結拜兄弟，Ron在節目中大爆在拍攝期間臨時加了一場出浴戲：「嗰場戲係講我同阿峯（林峯）喺個湖度玩，伍姑娘行過，我哋特登企起身，喺水度出嚟嚇走佢。咁我哋要遮穿崩，後面影到Pat Pat，前面就搵個垃圾膠袋剪咗個三角形，用大力膠紙痴住個三角形。（咁你點搣呢？）搣咩呀，我同阿峯諗緊點算，係要搵把𠝹刀𠝹毛，喺現場𠝹咗半個鐘呀，攝影師仲要對個鏡頭埋去。」

Ron與林峯當時僅用膠袋遮住重要部位。（YouTube影片截圖）

臨時加咗場出浴戲！（YouTube影片截圖）

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而Zoie就講到在2016年劇集《致命復活》中一場裸背戲：「嗰場戲係我起身嘅時候俾人除咗個泳衣扣，咁我要包住泳衣喺前面，但後面要露晒背，就要搵好多膠紙、打底，但又一定要露到背，打底就要拉到下面好低好低，起身嗰下感覺好似就嚟跌咁，前面有幾部Cam，我自己都好驚，若然真係跌咗點算呢？」雖然Zoie覺得好尷尬，但幸好順利完成拍攝，相當敬業！

譚凱琪（Zoie）在劇集《致命復活》中有一場裸背戲。（YouTube影片截圖）

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