羅嘉良進軍直播界孖內地網紅Sell貨　任粉絲點唱都只得兩萬人睇

近年不少藝人都進軍直播界推銷產品，日前羅嘉良（撈家）就在抖音（Tik Tok）首次開直播，與內地一對網紅夫婦一起Sell貨。雖然撈家在直播期間對粉絲有求必應，任粉絲點唱，但都未能吸引更多觀眾，更有粉絲大嘆昔日的TVB視帝竟然淪落到要同網紅開直播，自貶身價。

羅嘉良（撈家）經常在抖音（Tik Tok）拍片同粉絲分享日常生活。（抖音截圖）

撈家近期與內地網紅「廣東夫婦」一起拍攝了幾條短片，宣傳直播。（抖音截圖）

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撈家近期迷上玩抖音，經常拍片同粉絲分享日常生活，吸引近88萬粉絲關注。早前撈家與內地網紅「廣東夫婦」一起拍攝了幾條短片，片中他以《難兄難弟》中的「奇哥」一角出場，衣着十分浮誇，都是為了宣傳日前的直播。不過可能因為是首次開直播，撈家全程沒有說幾句話，表現略顯尷尬，但對於粉絲要求獻唱的要求，撈家就有求必應，一連獻唱了《歲月的童話》等多首歌曲，網民笑言直播間變演唱會現場！

撈家對粉絲有求必應，任粉絲點唱。（抖音截圖）

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不過亦有人認為撈家孖內地網紅Sell貨是自貶身價，畢竟撈家曾塑造無數經典角色，更憑劇集《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》三度獲封視帝，是首位獲得三屆視帝的TVB「一哥」。而撈家更憑劇集《創世紀》中葉榮添一角而大受歡迎，精湛的演技大獲好評！但如今撈家竟然要同網紅開直播，而且只有兩萬人睇，交易額亦不理想，他更雙眼浮腫，看上去十分憔悴。不過就有粉絲直言現時直播是流行趨勢，撈家進軍直播界分一杯羹是明智之選！

撈家是首位獲得三屆視帝的TVB「一哥」。（視覺中國）