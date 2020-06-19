李佳芯疫情下推出散文集《心之所往》：希望能給大家帶來一絲共鳴

Ali所寫嘅散文集即將推出。（IG：aliaime）

李佳芯（Ali）將今年的時間近乎花在寫書上，其他工作也暫停了，只為了她這個形容為「孩子」的散文集能以最完美的成果能給讀者觀看。Ali這本書能面世是經歷重重難過，她透露無數人叫她放棄，又因為疫情關係可能推遲銷售量才好，她在IG發新帖說：「疫情下的世界，人們內心的恐懼與疫情的擴散速度相等，在這種形勢、市道下出書，很多人問：『等市道好一些出』、『等籌備好啲先再出』、『今年書展都有可能因疫情取消』，但每次心裡只有一個答案：『我都係想今年出。』憧憬有了答案，於是寫成了這書。透過書中的小故事，希望能給大家帶來一絲共鳴、一點力量。」

而這本散文集的名字也趁著這個機會公布，名叫《心之所往》，Ali解釋為何會取這名字：「『心之所向，身之所往。』 內心所憧憬嚮往的，一步一步向夢想實踐。截取頭尾四字，成了我的首本散文書名《心之所往》。 書中以”路”起、也以”路”終，一路走來，隨心而往，目標越見清晰。今次選用了毛筆字，《心之所往》四字連筆，同往一個方向，一氣呵成。 在我決心下筆寫書的同時，腦海同時有了掙扎。」

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