估唔到杏兒會揀呢首歌唱!(IG:myoliemyolie)

胡杏兒除了演戲了得之外,唱歌一樣擅長,在2016年時候更到內地參加北京衛視綜藝節目《跨界歌王》演唱。在昨天(19日)深夜她發布了一條唱歌影片,是挑戰華語樂壇天王林俊傑的其中一首金曲《她說》,杏兒以英文說:「One of my favorite songs to end the night, hope you guys like it。」短短一晚已吸引13萬人點擊觀看她唱歌,不少網民希望杏兒再拍多一些唱歌影片給他們觀看,連一眾星級好友亦有留言讚好,包括:傅嘉莉、黎芷珊、何珮瑜等。

