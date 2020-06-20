【奔跑吧】李晨怕聽到魔音　Angelababy自嘲：害怕嗎？

眾所周知，人氣女星Angelababy（楊穎）歌藝平平，「音痴」這個標籤亦一直跟隨著她，但她始終不放棄唱歌甚至屢敗屢試。就在最新一期主持的內地綜藝節目《奔跑吧》中，她再一次嘗試大展歌喉更懂得在眾人面前自嘲：「害怕嗎？」非常搞笑。不過今次她選唱新加坡歌手陳潔儀的《喜歡你》大有進步，但始終逃避不了走音這回事，令到台下觀眾開懷大笑。

Angelababy一如以往好靚。（Angelababy微博圖片）

為了配合今集以時裝周為主題，Angelababy就當然要穿得華麗一些，所以她就身穿了露肩晚裝登場，集優雅華麗一身令到台下觀眾掌聲不斷。而手持咪高峰出場的她，就被另一主持人李晨發現她應該要唱歌，搞到李晨都怕怕：「要唱歌了嗎？你真的可以唱歌嗎？」而Angelababy就非常淡定自嘲：「吃驚嗎？害怕嗎？」非常搞笑。

李晨好怕Angelababy唱歌。（影片截圖）

而Angelababy今次就挑選了一首甜美曲風發揮，演唱陳潔儀的《喜歡你》。用真聲演唱的她一開聲其實聲線﹑音準方面聽起來是舒服的，溫柔的聲線非常合適這首歌。當大家聽得如痴如醉之際，在唱副歌高音一段Angelababy就大走音，唱「我喜歡你愛我的心，輕觸我每根手指感應」時，就唱不上去「愛」這個字，令到台下觀眾大笑。雖然Angelababy再次嘗試再次失敗，但不少網友就認為她勇氣可加，在歌藝上已經有進步，明白她不是專業歌手已知道她好努力演唱，大家在微博留言道：「進步不少」﹑「不錯的啊」等，明白盡力就好。

Angelababy唱歌又走音。（影片截圖）