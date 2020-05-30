【奔跑吧】關曉彤穿婚紗曬大長腿完勝Baby　網友：小仙女太好看

內地綜藝節目《奔跑吧》長做長有，日前已經推出第八季。雖然主持陣容有些少變動，除了老臣子Angelababy（楊穎）﹑李晨﹑鄭愷﹑黃旭熙﹑宋雨琦之外，新加入了郭麒麟﹑蔡徐坤﹑沙溢，令節目擦出了不少火花，依然受觀眾歡迎。

在剛播出的第一期節目中，節目組就邀請了有「國民閨女」之稱的關曉彤參加。在某一環節中她就身穿婚紗造型亮相，大曬長腿的她立即將Angelababy比下去，更一度登上微博熱搜廣受討論。

新一季《奔跑吧》加入了三位新成員。（《奔跑吧》微博圖片）

在第一期節目中節目組就設定了一個名為「人生重啟」的主題，顧名思義就是要大家拋開現時的身份，用另一個重新的身份去體驗人生。就在新的人生過程中來到結婚這個環節，關曉彤同Angelababy就需要穿婚紗與男主持人配對。與李晨配作一對的關曉彤，就身穿褲裝型的白色蓬蓬婚紗裙亮相，完美展示了她的大長腿，將她的高身材比例發揮得非常好，再加上她全程甜笑，給人一種清新甜美的Feel，搞到不少觀眾有心動的感覺。

關曉彤曬大長腿。（娛樂扒皮微博圖片）

而Angelababy同樣地身穿了短設計的白色婚紗裙，雖然整體來講身材比例是不錯，給人一種小鳥依人Feel，可是與關曉彤站在一起比較Angelababy的確慘敗。事關關曉彤的畢直的大長腿顯得Angelababy的腿的比例較短，所以兩者比較之下，不少網友都大讚關曉彤無得輸，直言身高長腿就是佔優勢，覺得她實在太美了。

Angelababy身高輸關曉彤。（影視圈長微博圖片）